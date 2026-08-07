Vlahović wreszcie znajdzie nowy klub? Coś się ruszyło

Dusan Vlahović znalazł się na szczycie listy życzeń Atletico Madryt. Według Matteo Moretto klub rozpoczął działania, które mają doprowadzić do pozyskania serbskiego napastnika.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Transfer Vlahovicia zależy od jednego warunku

Atletico Madryt intensywnie pracuje nad kolejnym wzmocnieniem ofensywy. Jak informuje Matteo Moretto, priorytetem władz klubu jest sprowadzenie Dusana Vlahovicia, który pozostaje bez klubu po wygaśnięciu kontraktu z Juventusem. Temat nie jest nowy, ale teraz dopiero nabiera rumieńców. W przeszłości Rojiblancos niezbyt chętnie podchodzili do tematu sprowadzenia Serba.

Według źródła operacja nie ma też związku z przyszłością Juliana Alvareza. W Madrycie traktują Vlahovicia jako potencjalnego następcę Alexandra Sorlotha, dlatego transfer będzie możliwy najpewniej dopiero po odejściu norweskiego napastnika.

Serb wzbudza zainteresowanie kilku europejskich klubów, jednak to Atletico wykonało pierwszy konkretny krok. Mateu Alemany rozpoczął analizę możliwości sprowadzenia 26-letniego napastnika, a sam zawodnik ma obecnie preferować przeprowadzkę do zespołu Diego Simeone. Były gracz Juventusu miał wiele ofert z Turcji, jednak nie był to kierunek, który go interesował.

W poprzednim sezonie Vlahović zmagał się z problemami zdrowotnymi, które ograniczyły jego występy. Rozegrał 23 mecze, zdobył 10 bramek i zanotował dwie asysty. Mimo tego Atletico nadal wierzy, że po odzyskaniu pełnej dyspozycji Serb będzie w stanie ponownie prezentować najwyższy poziom. Teraz wszystko zależy od tego, czy klubowi uda się najpierw doprowadzić do sprzedaży Sorlotha i zrobić miejsce dla nowego napastnika.