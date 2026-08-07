Crystal Palace wzmocniło obronę. Były piłkarz Arsenalu na pokładzie

Takehiro Tomiyasu ponownie będzie grał w Premier League. Były defensor Arsenalu podpisał bowiem krótkoterminowy kontrakt z Crystal Palace.

MB Media Solutions / Alamy Na zdjęciu: Takehiro Tomiyasu

Oficjalnie: Takehiro Tomiyasu dołączył do Crystal Palace

Crystal Palace poinformowało za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wolnego transferu Takehiro Tomiyasu. 27-letni środkowy obrońca pomyślnie przeszedł testy medyczne, a następnie związał się kontraktem z nowym pracodawcą. Nie ujawniono szczegółów dotyczących długości umowy, ale wydaje się, że jest ona krótkoterminowa.

Orły zdecydowały się sprowadzić wszechstronnego defensora, korzystając z okazji rynkowej, ponieważ Japończyk był dostępny za darmo, czyli bez kwoty odstępnego. Dla Tomiyasu jest to powrót do Premier League, gdzie w latach 2021-2025 występował w barwach Arsenalu. Ostatnio przywdziewał koszulkę Ajaksu Amsterdam.

– Jestem podekscytowany rozpoczęciem nowego etapu. Ten klub znajduje się obecnie w świetnym momencie, zdobywając trzy trofea w ciągu dwóch sezonów. To właśnie tutaj chciałem trafić – powiedział stoper po dołączeniu do Crystal Palace.

Mierzący 187 centymetrów zawodnik z powodzeniem występuje nie tylko na środku obrony, ale również na obu bokach defensywy, co stanowi jego duży atut. W swoim piłkarskim CV ma także występy w VV St. Truiden oraz Bolonii. To właśnie podczas gry w Serie A prezentował najwyższą formę. Według portalu „Transfermarkt” aktualna wartość rynkowa piłkarza z Kraju Kwitnącej Wiśni wynosi 5 milionów euro.