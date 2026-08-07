Rodri wybrał Barcelonę. Real zdecydował ws. poszukiwań pomocnika

Real Madryt nie sprowadzi już nowego środkowego pomocnika w letnim oknie transferowym. Według COPE decyzja zapadła po tym, jak Rodri wybrał Barcelonę, a klub postanowił definitywnie zakończyć poszukiwania zawodnika na tę pozycję.

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Rodri

Bernardo Silva ma dostać nową rolę

Rodri był głównym celem Realu Madryt do wzmocnienia środka pola. Królewscy jako pierwsi rozpoczęli rozmowy z reprezentantem Hiszpanii po mistrzostwach świata, jednak ostatecznie pomocnik zdecydował się kontynuować karierę w Barcelonie. Według źródła władze Realu zaakceptowały wybór zawodnika i nie zamierzają wracać do negocjacji.

Jak podaje COPE, w klubie obowiązuje jasna zasada. Real Madryt nie zamierza sprowadzać piłkarzy, którzy nie są w pełni przekonani do gry na Santiago Bernabeu. Działacze zrezygnowali również z poszukiwania innego defensywnego pomocnika przed końcem okna transferowego.

Według planów Jose Mourinho rozwiązanie ma znaleźć się wewnątrz obecnej kadry. Coraz ważniejszą rolę w środku pola ma odgrywać Bernardo Silva, który będzie występował głębiej niż dotychczas. Portugalczyk może tworzyć duet z Federico Valverde, Aurelienem Tchouamenim lub Eduardo Camavingą.

O miejsce za napastnikami rywalizować mają natomiast Jude Bellingham i Arda Guler. Szansę na większą rolę może otrzymać również Thiago Pitarch, jeśli pozostanie w klubie. W Realu panuje przekonanie, że obecna kadra dysponuje wystarczającą jakością i nie wymaga kolejnych wzmocnień w środku pola.