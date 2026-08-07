Celta Vigo ściągnęła golkipera Manchesteru United. Oficjalny komunikat

Altay Bayindir został wypożyczony z Manchesteru United do Celty Vigo. W umowie między stronami znalazła się opcja wykupu w wysokości 4 milionów euro.

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Altay Bayindir

Oficjalnie: Altay Bayindir zasilił szeregi Celty Vigo

Celta Vigo poinformowała za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Altaya Bayindira z Manchesteru United. 28-letni bramkarz pomyślnie przeszedł testy medyczne, a następnie związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2027 roku.

W umowie między stronami znalazła się opcja wykupu opiewająca na około 4 miliony euro. Hiszpański klub zapewne zdecyduje się ją aktywować, jeśli turecki golkiper pokaże się z dobrej strony w nadchodzącej kampanii. Rosły bramkarz nie miał większych szans na regularną grę w Manchesterze United, dlatego podjął rozsądną decyzję o przeprowadzce do zespołu z Galicji.

Reprezentant Turcji, którego wcześniej łączono również z Besiktasem Stambuł, występował w drużynie Czerwonych Diabłów od września 2023 roku, kiedy przeniósł się do Anglii z Fenerbahce Stambuł za 5 milionów euro. Bayindir w poprzednim sezonie rozegrał zaledwie sześć spotkań, w których stracił jedenaście bramek i ani razu nie zachował czystego konta. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi mniej więcej 5 milionów euro.