Piast Gliwice – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (03.11.2023)

Piast Gliwice - Korona Kielce: typy i kursy na mecz 14. kolejki rozgrywek Ekstraklasy. Zespół prowadzony przez Aleksandara Vukovicia w zbliżającym się spotkaniu zmierzy się na własnym boisku ze "Scyzorami". Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji w Gliwicach już w piątek (3 listopada) o godzinie 18:00.

IMAGO / Łukasz Sobala / Newspix Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Piast Gliwice Korona Kielce Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2023 13:09 .

Piast – Korona, typy bukmacherskie

Piast Gliwice w ramach 14. kolejki rozgrywek Ekstraklasy zmierzy się na własnym boisku z Koroną Kielce. Obie drużyny podchodzą do tej rywalizacji po zwycięstwie w Pucharze Polski – gospodarze okazali się lepsi od Termalici Nieciecza (1:0), natomiast zespół Kamila Kuzery po dogrywce pokonał drugi zespół Legii Warszawa (4:2). Piątkowe spotkanie między tymi zespołami zapowiada się ciekawie, a ja spodziewam się, że obaj bramkarze zakończą starcie bez zachowanego czystego konta. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak

Piast – Korona, ostatnie wyniki

Piast Gliwice obecnie okupuje 11. lokatę w tabeli Ekstraklasy. Pięć ostatnich spotkań drużyny Aleksandara Vukovicia, to jedno zwycięstwo (1:0 z Termalicą Nieciecza w Pucharze Polski), a także aż cztery remisy (1:1 z Zagłębiem Lubin, 2:2 z GKS-em Katowice w meczu towarzyskim, 0:0 z Pogonią Szczecin oraz 1:1 z Wartą Poznań).

Korona Kielce natomiast znajduje się na 14. miejscu. Drużyna Kamila Kuzery w pięciu ostatnich spotkaniach zdołała trzykrotnie sięgnąć po zwycięstwo (3:2 ze Stalą Mielec, 5:3 z Puszczą Niepołomice i 4:2 z drugim zespołem Legii Warszawa w Pucharze Polski) oraz zanotować dwa remisy (1:1 z Wartą Poznań, a także 1:1 z Radomiakiem Radom).

Piast – Korona, historia

W ubiegłym sezonie obie drużyny miały okazje rywalizować ze sobą na poziomie Ekstraklasy. Wówczas w rundzie jesiennej padł remis (1:1), natomiast wiosną trzy punkty powędrowały do ekipy Aleksandara Vukovicia (2:1). Wcześniejszy trzy starcia obu ekip zakończyły się trzema wygranymi Piasta Gliwice.

Piast – Korona, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego starcia jest Piast Gliwice. To właśnie za zespołem Aleksandara Vukovicia będzie przemawiał atut własnego boiska. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.57 – 1.60, podczas gdy na zwycięstwo Korony Kielce wynoszą nawet 6.15. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty STS zakłady bukmacherskie. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać między innymi z atrakcyjnego bonusu.

Piast – Korona, kto wygra?

Piast – Korona, przewidywane składy

Piast Gliwice Aleksandar Vukovic 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Korona Kielce Kamil Kuzera Rezerwowi ▼ 3 Miguel Muñoz 5 Tomas Huk 14 Jakub Holubek 17 Filip Karbowy 22 Tomasz Mokwa 27 Gabriel Kirejczyk 30 Milosz Szczepanski 33 Karol Szymanski 44 Sergiy Krykun 5 Marius Briceag 8 Dalibor Takac 10 Ronaldo Deaconu 13 Milosz Strzebonski 17 Dawid Blanik 19 Jakub Konstantyn 20 Adrian Dalmau 25 Daniel Bak 87 Rafal Mamla 94 Bartosz Kwiecien

Piast – Korona, transmisja meczu

Spotkanie Piasta Gliwice z Koroną Kielce odbędzie się w piątek (3 listopada) o godzinie 18:00. Transmisja z tego meczu dostępna będzie w telewizji na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Rywalizację można śledzić również w usłudze CANAL+ Online. Dla użytkowników, którzy zarejestrują się za pomocą naszej strony internetowej, mamy specjalną promocję na pierwsze trzy miesiące. Zamiast regularnej ceny 54 zł za miesiąc zapłacą 39 zł, oszczędzając tym samym 15 zł w każdym miesiącu. Subskrypcja odnawia się automatycznie.

