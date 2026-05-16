Robert Lewandowski ogłosił ostateczną decyzję ws. Barcelony!

13:03, 16. maja 2026
Jakub Fudali Źródło:  Robert Lewandowski, Instagram

Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony. Polak swoją decyzję ogłosił w mediach społecznościowych. "Odchodzę z poczuciem, że misja została wypełniona" - napisał.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski po czterech sezonach w FC Barcelonie odchodzi z klubu. Przez ostatnie tygodnie wiele mówiło się na temat potencjalnej przyszłości Polaka. W pewnym momencie wydawało się nawet, że faktycznie może on pozostać w Dumie Katalonii. Niemniej napastnik uznał, że chce kontynuować swoją karierę w innym miejscu. To głównie ze względu na fakt, że od kolejnej kampanii jego rola w zespole spadłaby znacząco.

Dlatego też kapitan reprezentacji Polski już oficjalnie w swoich mediach społecznościowych poinformował o decyzji o odejściu z Barcelony. Lewandowski zamieścił pożegnalny, wzruszający wpis, w którym dziękuje za wsparcie kibiców oraz za lata gry dla klubu z Katalonii.

Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wypełniona. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie kibice już od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi – napisał Robert Lewandowski na Instagramie.

Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze podczas tych pięknych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za danie mi szansy przeżycia najbardziej niesamowitego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce – dodał.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie 44 mecze, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. Polak łącznie w barwach Dumy Katalonii wystąpił 191 razy i w tym czasie 119 razy wpisał się na listę strzelców. To czyni go jednym z najlepszych snajperów w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-latka na 8 milionów euro.

