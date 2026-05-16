Robert Lewandowski ogłosił ostateczną decyzję ws. Barcelony!

Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony. Polak swoją decyzję ogłosił w mediach społecznościowych. "Odchodzę z poczuciem, że misja została wypełniona" - napisał.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski po czterech sezonach w FC Barcelonie odchodzi z klubu. Przez ostatnie tygodnie wiele mówiło się na temat potencjalnej przyszłości Polaka. W pewnym momencie wydawało się nawet, że faktycznie może on pozostać w Dumie Katalonii. Niemniej napastnik uznał, że chce kontynuować swoją karierę w innym miejscu. To głównie ze względu na fakt, że od kolejnej kampanii jego rola w zespole spadłaby znacząco.

Dlatego też kapitan reprezentacji Polski już oficjalnie w swoich mediach społecznościowych poinformował o decyzji o odejściu z Barcelony. Lewandowski zamieścił pożegnalny, wzruszający wpis, w którym dziękuje za wsparcie kibiców oraz za lata gry dla klubu z Katalonii.

– Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wypełniona. 4 sezony, 3 mistrzostwa. Nigdy nie zapomnę miłości, jaką obdarzyli mnie kibice już od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi – napisał Robert Lewandowski na Instagramie.

– Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze podczas tych pięknych czterech lat. Szczególne podziękowania kieruję do prezesa Laporty za danie mi szansy przeżycia najbardziej niesamowitego rozdziału w mojej karierze. Barca wróciła tam, gdzie jej miejsce – dodał.

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w sumie 44 mecze, w których zdobył 18 goli oraz zanotował cztery asysty. Polak łącznie w barwach Dumy Katalonii wystąpił 191 razy i w tym czasie 119 razy wpisał się na listę strzelców. To czyni go jednym z najlepszych snajperów w historii klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia 37-latka na 8 milionów euro.

