Marcus Rashford zostanie w Barcelonie?! Hansi Flick zdecydował

UMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Flick dał zgodę na stały transfer Rashforda do Barcelony

Barcelona latem będzie musiała przeprowadzić przynajmniej kilka poważnych transferów. Przede wszystkim trzeba zastąpić Roberta Lewandowskiego, który odejdzie z klubu najpewniej wraz z ostatnim meczem tego sezonu. Tutaj pojawiła się już nowa, konkretna i przede wszystkim realna kandydatura. Podobnie sprawa ma się na pozycji defensora, gdyż Hansi Flick od dłuższego czasu naciska na wzmocnienie obrony.

Poza tym kluczowa jest także sprawa skrzydłowego. W tym kontekście przede wszystkim padała kwestia wykupienia Marcusa Rashforda, ale w ostatnich tygodniach ten ruch się oddalił. Teraz jednak „Mundo Deportivo” donosi, że Hansi Flick dał zielone światło władzom Barcelony na sprowadzenie Rashforda latem na stałe. Klub musi teraz tylko uwzględnić względy ekonomiczne tego ruchu. Następnie wpłacić klauzulę, która wynosi około 30 milionów euro i wówczas Anglik powinien dołączyć na stałe do zespołu.

Marcus Rashford w tym sezonie rozegrał w sumie 48 spotkań, w których zdobył 14 goli oraz zanotował 14 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia wychowanka Manchesteru United na 40 milionów euro. 28-latek ma ważną umowę z Czerwonymi Diabłami do końca 2028 roku, ale przy wykupie zostałaby ona rozwiązana.

Zobacz także: Barcelona prowadzi w wyścigu o napastnika! 65 milionów za gracza Man City