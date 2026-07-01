Habib Diarra z golem w meczu Belgia – Senegal
W środowy wieczór odbywa się niezwykle ciekawe spotkanie w ramach 1/16 finału Mistrzostw Świata 2026. A w nim reprezentacja Belgii mierzy się z Senegalem. Przed pierwszym gwizdkiem trudno było wskazać faworyta. Podopieczni Rudiego Garcii z każdym kolejnym meczem w turnieju się rozkręcają. Drużyna z Afryki natomiast awansowała do fazy pucharowej dopiero z trzeciego miejsca w grupie.
Od pierwszego gwizdka mecz układał się po myśli Senegalu. To oni tworzyli więcej sytuacji bramkowych i byli przede wszystkim groźniejsi w ofensywie. W 25. minucie zespół z Afryki objął prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Habib Diarra, który dobił futbolówkę z najbliższej odległości. Thibaut Courtois nie miał nic do powiedzenia.
Prowadzenie Senegalu było w pełni zasłużone. Afrykańska reprezentacja od początku spotkania prezentowała się znacznie lepiej, stwarzając więcej zagrożenia pod bramką Thibauta Courtois. Teraz cała presja spoczywa na Belgach, którzy po raz kolejny na tym mundialu muszą odrabiać straty i udowodnić, że potrafią odwracać losy spotkań.
Dzisiejsze trafienie Habiba Diarry było jego golem numer sześć w narodowych barwach. Reprezentant Senegalu uzbierał taką statystykę w 24. występach.
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