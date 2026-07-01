Wyjaśniła się przyszłość Mendy’ego. Oficjalny komunikat Pogoni Szczecin

21:37, 1. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Pogoń Szczecin

Pogoń Szczecin ogłosiła ważną wiadomość. Otóż Benjamin Mendy wciąż będzie reprezentował barwy Portowców. Mistrz świata przedłużył swój pobyt w PKO Ekstraklasie o kolejny rok.

Benjamin Mendy
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Mendy

Oficjalnie: Benjamin Mendy na dłużej w Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin przekazała kibicom bardzo dobrą wiadomość przed startem nowego sezonu. Portowcy pochwalili się zatrzymaniem ważnego zawodnika. Za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej ogłoszono przedłużenie współpracy z Benjaminem Mendym. Nowa umowa mistrza świata będzie obowiązywała do 30 czerwca 2027 roku.

Dla Pogoni Szczecin to niezwykle ważna decyzja. Doświadczony lewy obrońca był jednym z najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy występujących w PKO BP Ekstraklasie, a jego pozostanie ma pomóc drużynie w walce o wysokie cele w nadchodzących rozgrywkach. Tym samym potwierdziły się medialne doniesienia, które informowały o pozostaniu Francuza w zespole Portowców.

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Na tym jednak nie koniec. W nowej umowie zawarto opcję przedłużenia współpracy o kolejne 12 miesięcy. Oznacza to, że jeśli obie strony będą zadowolone z dalszej współpracy, Benjamin Mendy będzie mógł reprezentować barwy Pogoni Szczecin również w sezonie 2027/28. Czas pokaże, czy władze klubu zechcą skorzystać z takiej opcji.

Benjamin Mendy dotychczas rozegrał 11 spotkań w koszulce Pogoni Szczecin. Mistrz świata z 2018 roku wciąż czeka na premierowy udział przy strzelonym golu przez swój zespół.

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