Henry wskazał najważniejszego piłkarza Francji. „To fenomen”

Reprezentacja Francji awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata. Pierwsze skrzypce odegrał Kylian Mbappe. Thierry Henry na kanale Fox Sport zasugerował, że ważniejszy dla Les Bleus jest Michael Olise.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Thierry Henry

Michael Olise ważniejszy dla reprezentacji Francji niż Kylian Mbappe

Reprezentacja Francji bez większych problemów awansowała do kolejnej rundy Mistrzostw Świata 2026. W 1/16 finału pewnie pokonali Szwecję (3:0), a bramki strzelali Kylian Mbappe i Bradley Barcola. Przy dwóch trafieniach w drugiej połowie asystował Michael Olise.

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Po spotkaniu Thierry Henry w studiu Fox Sports wybrał najważniejszego piłkarza reprezentacji Francji. Co ciekawe, nie wskazał na Kyliana Mbappe. Zdaniem byłego piłkarza to właśnie Olise jest kluczową postacią francuskiej kadry.

– Ten facet jest z innej planety. Jest po prostu inny. Nagrodę MVP zawsze dostanie Kylian Mbappe, bo wykręca liczby, jakich nikt inny nie jest w stanie osiągnąć, ale najważniejszym graczem jest Michael Olise – mówi Thierry Henry w rozmowie z Fox Sports.

Henry zwraca uwagę, że Olise to piłkarski fenomen. Za czasów, gdy był jego trenerem, musiał się powstrzymywać, żeby nie mówić za każdym razem „wow”, gdy skrzydłowy miał piłkę przy nodze. Pochwalił także jego grę w obronie.

– Miałem okazję go trenować. Czasem robił na treningach takie rzeczy, że trzeba było się powstrzymywać, żeby nie powiedzieć „wow”. Nie mogłem jako trener tak reagować. Patrzysz na asystenta i pytasz: „Widziałeś, co on zrobił?” Ludzie skupiają się na tym, co piłkarz robi z piłką przy nodze. Kiedy ktoś jest tak uzdolniony technicznie, zapomina o grze w obronie. On nie. Myśli o grze. Olise to fenomen. Widzi więcej niż inni – zachwyca się były reprezentant Francji.