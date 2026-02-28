Fulham FC – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (01.03.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Radu Dragusin

Fulham – Tottenham: typy bukmacherskie

W 28. kolejce Premier League o utrzymanie się w górnej połowie tabeli postara się Fulham. Do wykonania tego zadania niezbędne może okazać się zdobycie punktów w niedzielnym boju z Tottenhamem. Gospodarze nie bez powodu uznawani są za faworyta tej potyczki. Przyjezdni ze stolicy Anglii wciąż czekają na wyjazdową wygraną w lidze w 2026 roku. Tym razem nie zapowiada się na przerwanie tej serii. Mój typ: remis.

Fulham – Tottenham: ostatnie wyniki

Fulham w ostatniej kolejce wybrało się w delegację na stadion beniaminka. Była to udana wyprawa, ponieważ zespól z Londynu przełamał się i wygrał w Premier League po raz pierwszy od 24 stycznia i spotkania z Brighton (2:1). Tym razem Fulham okazało się lepsze od Sunderlandu (3:1).

Serii porażek nie był w stanie przerwać natomiast Tottenham. Koguty po raz kolejny mierzyły się z mocnym przeciwnikiem, a konkretnie z liderującym w rozgrywkach Arsenalem. Derby Północnego Londynu zakończyły się dla Tottenhamu porażką 1:4. Wcześniej zespół ten musiał uznać wyższość Newcastle United (1:2) oraz Manchesteru United (0:2).

Fulham – Tottenham: historia

Piłkarze Tottenhamu sprawili swoim kibicom w tym sezonie wiele niemiłych niespodzianek. Jedna z nich miała miejsce pod koniec ubiegłego roku, gdy Fulham potrzebowało sześciu minut do strzelenia dwóch goli w Londynie. Gospodarzy stać było wówczas wyłącznie na bramkę kontaktową, co oznaczało wygraną gości w stosunku bramkowym 2:1.

Fulham – Tottenham: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej potyczki wskazują Fulham, czego dowodzi kurs 2.12, przy współczynniku rzędu 3.30 na sukces Tottenhamu. Remis wyceniono kursem między 3.35 a 3.50.

Fulham – Tottenham: kto wygra?

Fulham – Tottenham: przewidywane składy

Fulham: Leno; Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon; Berge, Iwobi; Wilson, Smith Rowe, Bobb; Jimenez

Tottenham: Vicario; Danso, Van de Ven, Dragusin; Porro, Palhinha, Gallagher, Spence; Sarr, Simons; Kolo Muani

Fulham – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Fulham – Tottenham odbędzie się w niedzielę (1 marca) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

