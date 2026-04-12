Manchester United – Leeds United: typy, kursy, zapowiedź (13.04.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Lisandro Martinez

Manchester United – Leeds: typy bukmacherskie

W 32. kolejce Premier League jako ostatni w kolejności zaplanowano mecz na Old Trafford. To tam swojej twierdzy bronić będzie Manchester United. Michael Carrick zaliczył w tym sezonie komplet pięciu zwycięstw na tym obiekcie. Passa ta ma szansę trwać dalej, ponieważ w Teatrze Marzeń stawi się broniące przed spadkiem z ligi Leeds United. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Manchester United – Leeds: ostatnie wyniki

Manchester United wykonał ogromny progres odkąd ich szkoleniowcem został Michael Carrick. Z tego względu jeszcze kilka miesięcy temu ostatni wyniki Czerwonych Diabłów można by uznać za dobre jak na ich możliwości. Tymczasem wśród kibiców na Old Trafford mogło pojawić się rozczarowanie związane z porażką 1:2 z Newcastle United. Manchester United stracił punkty na wyjeździe także z Bournemouth (2:2). W międzyczasie pokonał natomiast u siebie Aston Villę 3:1.

Leeds zaliczyło znakomity powrót do gry po marcowej przerwie reprezentacyjnej. Zespół ten awansował do półfinału Pucharu Anglii po wyeliminowaniu West Hamu United. W Premier League Pawie niezmiennie walczą o utrzymanie. Ich sytuacja byłaby łatwiejsza, gdyby nie brak zwycięstwa w żadnym z pięciu ostatnich spotkań. Przewaga nad strefą spadkową jest bowiem znikoma.

Manchester United – Leeds: historia

Kluby te zagrały ze sobą po raz ostatni w styczniu tego roku. Wówczas trenerem Manchesteru United był jeszcze Ruben Amorin. Czerwone Diabły nie zdołały wówczas pokonać Leeds United, zaledwie remisując 1:1 na ternie beniaminka.

Manchester United – Leeds: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tego meczu wskazują Manchester United, stąd współczynnik 1.62 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Leeds możesz zagrać po kursie 5.00. Z kolei remis wyceniono kursem 3.90.

Manchester United – Leeds: kto wygra?

Manchester United – Leeds: przewidywane składy

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Amad, Bruno Fernandes, Matheus Cunha; Mbeumo

Leeds: Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Stach, Aaronson; Calvert-Lewin

Manchester United – Leeds: transmisja meczu

Mecz Manchester United – Leeds odbędzie się w poniedziałek (13 kwietnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

