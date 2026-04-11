Sunderland – Tottenham: typy bukmacherskie

W 32. kolejce Premier League zobaczymy mecz z udziałem beniaminka i zespołu, który jeszcze niedawno grał w Lidze Mistrzów. Tym bardziej zaskakujące może być fakt, że o utrzymanie w angielskiej elicie walczy nie Sunderland, a Tottenhamem. Przyjezdni z Londynu muszą zacząć wygrywać, aby nie pogorszyć swojej i tak trudnej sytuacji. Czy uda im się to w niedzielę? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Sunderland – Tottenham: ostatnie wyniki

W ostatniej kolejce Premier League Sunderland rywalizował na wyjeździe z Newcastle United. Dla beniaminka było to udane spotkanie, ponieważ udało mu się wrócić do domu z kompletem punktów po wygranej 2:1. Tym samym Sunderland wygrał dwa z pięciu poprzednich pojedynków, wygrywając wcześniej w delegacji z Leeds United (1:0).

Tottenham to największe rozczarowanie sezonu 2025/2026. Spurs wygrali zaledwie jeden z piętnastu ostatnich meczów w lidze angielskiej. Mimo tego londyńczycy wciąż pozostają nad strefą spadkową. Przewaga nad West Hamem to jednak zaledwie jeden punkt. Ostatnio Tottenham przegrał 0:3 z Nottingham Forest.

Sunderland – Tottenham: historia

Po raz pierwszy w tym sezonie kluby te zagrały ze sobą w styczniu tego roku. Tottenham podejmował u siebie Sunderland, ale nie był w stanie zdobyć kompletu punktów. Spotkanie zakończyło się remisem 1:1.

Sunderland – Tottenham: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie są w stanie wskazać faworyta tej rywalizacji. Kurs na zwycięstwo Sunderlandu i Tottenhamu wynosi 2.60, przy współczynniku 3.10 na podział punktów.

Sunderland – Tottenham: kto wygra?

Sunderland – Tottenham: przewidywane składy

Sunderland: Roefs; Geertruida, O’Nien, Alderete, Hume; Sadiki, Xhaka, Diarra; Rigg, Brobbey, Talbi

Tottenham: Kinsky; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Palhinha, Gray; Tel, Simons, Richarlison; Solanke

Sunderland – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Sunderland – Tottenham odbędzie się w niedzielę (12 kwietnia) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

