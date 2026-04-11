Chelsea FC – Manchester City: typy, kursy, zapowiedź (12.04.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Cole Palmer

Chelsea – Manchester City: typy bukmacherskie

W 32. kolejce Premier League najciekawiej zapowiada się rywalizacja na Stamford Bridge. To w stolicy Anglii zobaczymy hit kolejki z udziałem największych potęg na Wyspach Brytyjskich. Chelsea spróbuje pokonać u siebie Manchester City. Sztuka ta nie udała im się w rozgrywkach ligowych od czerwca 2020 roku. Fani The Blues chcą ponownie zaznać uczucia zwycięstwa z Obywatelami. Czy Liam Rosenior znajdzie sposób na ogranie ekipy Pepa Guardioli? Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1,50 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Chelsea – Manchester City: ostatnie wyniki

Cztery mecze z rzędu trwała passa porażek w wykonaniu piłkarzy Chelsea. The Blues nie byli w stanie strzelić gola w aż trzech z czterech potyczek. W tym okresie doznali między innymi porażki w dwumeczu z PSG (2:8). Przełamanie fatalnej serii nastało dopiero ostatnio w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Gracze Liama Roseniora rozbili 7:0 Port Vale, które na co dzień występuje w League One.

Trudniejszy okres ma za sobą również Manchester City. W przypadku Obywateli najboleśniejsze okazało się przegranie dwumeczu z Realem Madryt w Lidze Mistrzów (1:5). Zawodnicy Pepa Guardioli zareagowali jednak na to znakomicie, ponieważ zdobyli Puchar Ligi Angielskiej, pokonując w finale 2:0 Arsenal. Z kolei niedawno wyeliminowali oni Liverpool w Pucharze Anglii.

Chelsea – Manchester City: historia

Po raz pierwszy w tym sezonie kluby te zagrały ze sobą w styczniu tego roku. Manchester City nie mógł być zadowolony z konfrontacji z Chelsea, ponieważ tylko zremisował 1:1. Jednocześnie nie udało mu się powtórzyć ubiegłorocznej wygranej u siebie z tym przeciwnikiem (3:1).

Chelsea – Manchester City: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tego meczu wskazują Manchester City, stąd współczynnik 2.15 na wygraną tej drużyny. Zwycięstwo Chelsea możesz zagrać po kursie 3.05. Z kolei remis wyceniono kursem 3.60.

Chelsea – Manchester City: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Manchesteru City Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Manchesteru City 0 Votes

Chelsea – Manchester City: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; Gusto, Fofana, Adarabioyo, Cucurella; Santos, Caicedo; Neto, Palmer, Estevao; Pedro

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly; Silva, Rodri; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Chelsea – Manchester City: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Manchester City odbędzie się w niedzielę (12 kwietnia) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.