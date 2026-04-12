Piast Gliwice – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (13.04.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Piast – Pogoń, typy bukmacherskie

Rywalizacja w 28. kolejce PKO Ekstraklasy zakończą się na stadionie w Gliwicach meczem Piast kontra Pogoń. Spotkanie to wpisuje się w dramaturgię sezonu 2025/2026, ponieważ obie ekipy dzieli zaledwie punkt. Łączy jest natomiast fakt, że oba poważnie obawiają się spadku z ligi. Kto okaże się lepszy? Mój poniżej 2,5 bramki.

Piast – Pogoń, ostatnie wyniki

W minionej kolejce Piast skomplikował sobie walką o utrzymanie w Ekstraklasie. Gliwiczanie niespodziewanie przegrali w Niecieczy w Bruk-Betem 2:3. Było to o tyle zaskakujące, że wcześniej ekipa Daniela Myśliwca pokonała w delegacji Jagiellonię Białystok (2:1) oraz u siebie 3:1 Radomiaka Radom.

Po ostatniej serii gier w dobrych nastrojach nie jest także Pogoń. Jej rywal był wyraźnie mocniejszy, ponieważ Portowcy podejmowali Legię Warszawa. Porażka 0:2 została w Szczecinie przyjęta bardzo źle, ponieważ kolejkę wcześniej Pogoń okazała się słabsza w Gdańsku od Lechii (1:2).

Piast – Pogoń, historia

W czterech ostatnich meczach bezpośrednich kluczowy okazywał się atut własnego boiska. Tak było też w pierwszej w tym sezonie potyczce. W Szczecinie Pogoń pokonała Piasta 2:1. Po raz ostatni zespół gości wygrał w tej rywalizacji dwa lata temu. Wówczas z sukcesu w delegacji cieszyli się gliwiczanie.

Piast – Pogoń, kursy bukmacherskie

Faworytem poniedziałkowej potyczki jest Piast. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.35. W przypadku zwycięstwa Pogoni kurs to 2.90. Najwyższy jest współczynnik na remis – 3.30.

Piast – Pogoń, kto wygra?

Piast – Pogoń, przewidywane składy

Piast – Pogoń, transmisja meczu

Spotkanie Piast – Pogoń obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Rywalizację ponadto możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Początek w poniedziałek 13 kwietnia o 19:00.

