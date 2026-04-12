Piast Gliwice – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (13.04.2026)

Piast – Pogoń, typy bukmacherskie
Rywalizacja w 28. kolejce PKO Ekstraklasy zakończą się na stadionie w Gliwicach meczem Piast kontra Pogoń. Spotkanie to wpisuje się w dramaturgię sezonu 2025/2026, ponieważ obie ekipy dzieli zaledwie punkt. Łączy jest natomiast fakt, że oba poważnie obawiają się spadku z ligi. Kto okaże się lepszy? Mój poniżej 2,5 bramki.
Piast – Pogoń, ostatnie wyniki
W minionej kolejce Piast skomplikował sobie walką o utrzymanie w Ekstraklasie. Gliwiczanie niespodziewanie przegrali w Niecieczy w Bruk-Betem 2:3. Było to o tyle zaskakujące, że wcześniej ekipa Daniela Myśliwca pokonała w delegacji Jagiellonię Białystok (2:1) oraz u siebie 3:1 Radomiaka Radom.
Po ostatniej serii gier w dobrych nastrojach nie jest także Pogoń. Jej rywal był wyraźnie mocniejszy, ponieważ Portowcy podejmowali Legię Warszawa. Porażka 0:2 została w Szczecinie przyjęta bardzo źle, ponieważ kolejkę wcześniej Pogoń okazała się słabsza w Gdańsku od Lechii (1:2).
Piast – Pogoń, historia
W czterech ostatnich meczach bezpośrednich kluczowy okazywał się atut własnego boiska. Tak było też w pierwszej w tym sezonie potyczce. W Szczecinie Pogoń pokonała Piasta 2:1. Po raz ostatni zespół gości wygrał w tej rywalizacji dwa lata temu. Wówczas z sukcesu w delegacji cieszyli się gliwiczanie.
Piast – Pogoń, kursy bukmacherskie
Faworytem poniedziałkowej potyczki jest Piast. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.35. W przypadku zwycięstwa Pogoni kurs to 2.90. Najwyższy jest współczynnik na remis – 3.30.
Piast – Pogoń, kto wygra?
Piast – Pogoń, przewidywane składy
Piast – Pogoń, transmisja meczu
Spotkanie Piast – Pogoń obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Rywalizację ponadto możesz śledzić również w usłudze Canal+ Online. Początek w poniedziałek 13 kwietnia o 19:00.
