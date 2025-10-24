Arka Gdynia – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2025)

Arka Gdynia – Piast Gliwice: przewidywania
Arka Gdynia i Piast Gliwice to dwie ekipy, które obecnie są zaangażowane w walkę o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Na ten moment oba zespoły dzieli różnica pięciu punktów, co sprawia, że starcie na stadionie Żółto-niebieskich może być typowym meczem o ogromnym znaczeniu dla rywalizacji w dolnych rejonach tabeli.
Sobotnia potyczka upłynie pod znakiem debiutu nowego szkoleniowca w szeregach Niebiesko-czerwonych. Maxa Moldera zastąpił Daniel Myśliwiec, który wraca na trenerską karuzelę po dłuższej przerwie, trwającej od lutego tego roku.
Obie drużyny w ostatnim czasie tracą sporo goli, co może być dobrym prognostykiem dla neutralnych kibiców, oczekujących ciekawego widowiska. W związku z tym można rozważyć scenariusz z kilkoma trafieniami w tym spotkaniu. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.
Arka Gdynia – Piast Gliwice: ostatnie wyniki
Drużyna dowodzona przez Dawida Szwargę podejdzie do potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak po przegranej z Jagiellonią Białystok (0:4). Tym samym Arka zboczyła ze zwycięskiego szlaku po wygranej z Cracovią (2:1). Ogólnie u siebie gdynianie są bez przegranej już od 2 listopada 2024 roku, licząc tylko oficjalne spotkania.
Tymczasem ekipa z Gliwic ma za sobą dwie z rzędu porażki. Piast uległ kolejno z Lechią Gdańsk (1:2) czy Pogonią Szczecin (1:2). Ostatnie zwycięstwo Niebiesko-czerwoni zaliczyli natomiast 27 września z Bruk-Betem Termaliką (2:4). W roli gościa Piastunki zwyciężyli natomiast tylko raz, licząc ostatnie siedem spotkań.
Arka Gdynia – Piast Gliwice: historia
Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od października minionego roku, gdy Piast pokonał Arkę w Pucharze Polski po dogrywce (3:1). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między zespołami, licząc wszystkie rozgrywki, każda z ekip zaliczyła dwa zwycięstwa i raz miał miejsce remis. Z kolei o ligowe punkty w Gdyni po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w 2019 roku. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis.
Arka Gdynia – Piast Gliwice: kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Arki 67%
- wygraną Piasta 33%
- remisem 0%
3+ Votes
Arka Gdynia – Piast Gliwice: przewidywane składy
Wygląda na to, że gospodarze przystąpią do rywalizacji w swoim najmocniejszym zestawieniu. Arka w ofensywie może zatem postawić na Edu Espiana. Goście muszą sobie natomiast radzić bez takich zawodników jak Andrea Katsantonis czy Igor Drapiński.
|1Jedrzej Grobelny
|6Luis Perea
|7Szymon Sobczak
|8Alassane Sidibe
|9Tornike Gaprindashvili
|14Hide Vitalucci
|17Marcel Predenkiewicz
|18Julien Celestine
|21Patryk Szysz
|22Diego Percan
|27João Oliveira
|33Dawid Abramowicz
|94Gojny Dawid
|6Michal Chrapek
|7Jorge Felix
|9Adrian Dalmau
|15Levis Pitan
|20Grzegorz Tomasiewicz
|22Tomasz Mokwa
|23Szczepan Mucha
|28Filip Borowski
|33Karol Szymański
|79Dawid Rychta
|80Hugo Vallejo
|98Jason Lokilo
Arka Gdynia – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie
Według analityków bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Opcja na wygraną Arki kształtuje się na poziomie 2.65. Rozwiązanie na zwycięstwo Piasta oszacowano na 2.75. Z kolei wariant na remis wyceniono na 3.05 i to najmniej realny scenariusz zdaniem ekspertów bukmacherskich.
Arka Gdynia – Piast Gliwice: transmisja
Sobotnie starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja z meczu Arka Gdynia – Piasta Gliwice będzie emitowana na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Piotr Glamowski i Jacek Bednarz. Ponadto dostęp do spotkania zapewni platforma streamingowa CANAL+, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.
