Arka Gdynia – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2025)

Arka Gdynia meczem z Piastem Gliwice zacznie sobotnie granie w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zacznie się o godzinie 14:45. Sprawdź typy i analizy.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Arka Gdynia – Piast Gliwice: przewidywania

Arka Gdynia i Piast Gliwice to dwie ekipy, które obecnie są zaangażowane w walkę o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Na ten moment oba zespoły dzieli różnica pięciu punktów, co sprawia, że starcie na stadionie Żółto-niebieskich może być typowym meczem o ogromnym znaczeniu dla rywalizacji w dolnych rejonach tabeli.

Sobotnia potyczka upłynie pod znakiem debiutu nowego szkoleniowca w szeregach Niebiesko-czerwonych. Maxa Moldera zastąpił Daniel Myśliwiec, który wraca na trenerską karuzelę po dłuższej przerwie, trwającej od lutego tego roku.

Obie drużyny w ostatnim czasie tracą sporo goli, co może być dobrym prognostykiem dla neutralnych kibiców, oczekujących ciekawego widowiska. W związku z tym można rozważyć scenariusz z kilkoma trafieniami w tym spotkaniu. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Powyżej 2‚5 bramki – TAK

Arka Gdynia – Piast Gliwice: ostatnie wyniki

Drużyna dowodzona przez Dawida Szwargę podejdzie do potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak po przegranej z Jagiellonią Białystok (0:4). Tym samym Arka zboczyła ze zwycięskiego szlaku po wygranej z Cracovią (2:1). Ogólnie u siebie gdynianie są bez przegranej już od 2 listopada 2024 roku, licząc tylko oficjalne spotkania.

Tymczasem ekipa z Gliwic ma za sobą dwie z rzędu porażki. Piast uległ kolejno z Lechią Gdańsk (1:2) czy Pogonią Szczecin (1:2). Ostatnie zwycięstwo Niebiesko-czerwoni zaliczyli natomiast 27 września z Bruk-Betem Termaliką (2:4). W roli gościa Piastunki zwyciężyli natomiast tylko raz, licząc ostatnie siedem spotkań.

Arka Gdynia – Piast Gliwice: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od października minionego roku, gdy Piast pokonał Arkę w Pucharze Polski po dogrywce (3:1). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między zespołami, licząc wszystkie rozgrywki, każda z ekip zaliczyła dwa zwycięstwa i raz miał miejsce remis. Z kolei o ligowe punkty w Gdyni po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w 2019 roku. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis.

Arka Gdynia – Piast Gliwice: kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Arki

wygraną Piasta

remisem wygraną Arki 67%

wygraną Piasta 33%

remisem 0% 3+ Votes

Arka Gdynia – Piast Gliwice: przewidywane składy

Wygląda na to, że gospodarze przystąpią do rywalizacji w swoim najmocniejszym zestawieniu. Arka w ofensywie może zatem postawić na Edu Espiana. Goście muszą sobie natomiast radzić bez takich zawodników jak Andrea Katsantonis czy Igor Drapiński.

Arka Gdynia Dawid Szwarga Piast Gliwice Daniel Mysliwiec

Wygląda na to, że gospodarze przystąpią do rywalizacji w swoim najmocniejszym zestawieniu. Arka w ofensywie może zatem postawić na Edu Espiana. Goście muszą sobie natomiast radzić bez takich zawodników jak Andrea Katsantonis czy Igor Drapiński.

Arka Gdynia – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Opcja na wygraną Arki kształtuje się na poziomie 2.65. Rozwiązanie na zwycięstwo Piasta oszacowano na 2.75. Z kolei wariant na remis wyceniono na 3.05 i to najmniej realny scenariusz zdaniem ekspertów bukmacherskich.

Kursy nie są obecnie dostępne.

Arka Gdynia – Piast Gliwice: transmisja

Sobotnie starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja z meczu Arka Gdynia – Piasta Gliwice będzie emitowana na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Piotr Glamowski i Jacek Bednarz. Ponadto dostęp do spotkania zapewni platforma streamingowa CANAL+, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

