Arka Gdynia – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (24.10.2025)

Arka Gdynia meczem z Piastem Gliwice zacznie sobotnie granie w ramach 13. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zacznie się o godzinie 14:45. Sprawdź typy i analizy.

Daniel Myśliwiec
Daniel Myśliwiec

Arka Gdynia – Piast Gliwice: przewidywania

Arka Gdynia i Piast Gliwice to dwie ekipy, które obecnie są zaangażowane w walkę o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Na ten moment oba zespoły dzieli różnica pięciu punktów, co sprawia, że starcie na stadionie Żółto-niebieskich może być typowym meczem o ogromnym znaczeniu dla rywalizacji w dolnych rejonach tabeli.

Sobotnia potyczka upłynie pod znakiem debiutu nowego szkoleniowca w szeregach Niebiesko-czerwonych. Maxa Moldera zastąpił Daniel Myśliwiec, który wraca na trenerską karuzelę po dłuższej przerwie, trwającej od lutego tego roku.

Obie drużyny w ostatnim czasie tracą sporo goli, co może być dobrym prognostykiem dla neutralnych kibiców, oczekujących ciekawego widowiska. W związku z tym można rozważyć scenariusz z kilkoma trafieniami w tym spotkaniu. Mój typ: powyżej 2,5 bramki – TAK.

Luka Pawlik
Arka Gdynia – Piast Gliwice: ostatnie wyniki

Drużyna dowodzona przez Dawida Szwargę podejdzie do potyczki, chcąc wrócić na zwycięski szlak po przegranej z Jagiellonią Białystok (0:4). Tym samym Arka zboczyła ze zwycięskiego szlaku po wygranej z Cracovią (2:1). Ogólnie u siebie gdynianie są bez przegranej już od 2 listopada 2024 roku, licząc tylko oficjalne spotkania.

Tymczasem ekipa z Gliwic ma za sobą dwie z rzędu porażki. Piast uległ kolejno z Lechią Gdańsk (1:2) czy Pogonią Szczecin (1:2). Ostatnie zwycięstwo Niebiesko-czerwoni zaliczyli natomiast 27 września z Bruk-Betem Termaliką (2:4). W roli gościa Piastunki zwyciężyli natomiast tylko raz, licząc ostatnie siedem spotkań.

Arka Gdynia – Piast Gliwice: historia

Obie ekipy zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od października minionego roku, gdy Piast pokonał Arkę w Pucharze Polski po dogrywce (3:1). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między zespołami, licząc wszystkie rozgrywki, każda z ekip zaliczyła dwa zwycięstwa i raz miał miejsce remis. Z kolei o ligowe punkty w Gdyni po raz ostatni obie ekipy grały ze sobą w 2019 roku. Wówczas miał miejsce bezbramkowy remis.

Arka Gdynia – Piast Gliwice: kto wygra?

Arka Gdynia – Piast Gliwice: przewidywane składy

Wygląda na to, że gospodarze przystąpią do rywalizacji w swoim najmocniejszym zestawieniu. Arka w ofensywie może zatem postawić na Edu Espiana. Goście muszą sobie natomiast radzić bez takich zawodników jak Andrea Katsantonis czy Igor Drapiński.

Arka Gdynia – Piast Gliwice: kursy bukmacherskie

Według analityków bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Opcja na wygraną Arki kształtuje się na poziomie 2.65. Rozwiązanie na zwycięstwo Piasta oszacowano na 2.75. Z kolei wariant na remis wyceniono na 3.05 i to najmniej realny scenariusz zdaniem ekspertów bukmacherskich.

Arka Gdynia – Piast Gliwice: transmisja

Sobotnie starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja z meczu Arka Gdynia – Piasta Gliwice będzie emitowana na antenie CANAL+ Sport 3. Rywalizację skomentują Piotr Glamowski i Jacek Bednarz. Ponadto dostęp do spotkania zapewni platforma streamingowa CANAL+, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

