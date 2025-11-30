Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (30.11.2025)

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok to mecz w ramach 17. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie zostanie rozegrany w niedzielę (30 listopada) o godz. 17:30. Transmisja w TV i stream online.

PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Zagłębie – Jagiellonia: gdzie oglądać?

Zagłębie Lubin podejmie Jagiellonię Białystok w 17. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Nadchodzący mecz zapowiada się jako jedno z ciekawszych wydarzeń weekendu. Miedziowi prowadzeni przez Leszka Ojrzyńskiego w ostatnich tygodniach prezentują nierówną formę, ale potrafili zgromadzić osiem punktów w pięciu poprzednich kolejkach. Miedziowi plasują się obecnie w środku ligowej stawki i wciąż mają realne szanse, by zakończyć rok w górnej połowie tabeli.

Z kolei Jagiellonia kończy rok w niezwykle intensywnym rytmie. Drużyna Adriana Siemieńca rywalizuje równocześnie na trzech frontach, co wymaga od zespołu szerokiej ławki i umiejętnego zarządzania siłami. Mimo napiętego terminarza Jaga wciąż imponuje regularnością i konsekwencją w grze. Wiele wskazuje na to, że kibice w Lubinie mogą spodziewać się otwartego i dynamicznego meczu.

Zagłębie – Jagiellonia: transmisja w TV

Mecz Zagłębie Lubin – Jagiellonia Białystok będzie transmitowane na kilku telewizyjnych antenach. Spotkanie możesz śledzić na żywo CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium, a także w TVP Sport. Starcie rozpocznie się o godzinie 17:30.

Zagłębie – Jagiellonia: stream online

Starcie Zagłębia Lubin z Jagiellonią Białystok możesz także oglądać na żywo w internecie w serwisie streamingowym CANAL+ online i na portalu sport.tvp.pl.

Zagłębie – Jagiellonia: kto wygra?

Zagłębie – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Zagłębie Lubin Jagiellonia Białystok 3.00 3.80 2.32 Odds are subject to change. Last updated 30 listopada 2025 10:06

