Zagłębie Lubin – Arka Gdynia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (29.09.2025)

Zagłębie – Arka: gdzie oglądać?
Zagłębie Lubin zagra z Arką Gdynia w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz jest zaplanowany na poniedziałek, 29 września, o godzinie 18:00. Obie drużyny znajdują się w dolnej części tabeli. Zarówno Miedziowi, jak i Żółto-Niebiescy, prezentują w ostatnich tygodniach nieregularną formę.
W tym tygodniu obie ekipy potrzebowały dogrywek, żeby awansować do 1/16 finału STS Pucharu Polski. Zagłębie pokonało Radomiaka Radom (2:0), natomiast Arka wyeliminowała Motor. Sprawdź, gdzie będzie transmitowany mecz.
Zagłębie – Arka: transmisja w TV
Mecz Zagłębie Lubin – Arka Gdynia obejrzysz na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Początek rywalizacji o godzinie 18:00. Spotkanie skomentują Robert Skrzyński oraz Remigiusz Jezierski.
Zagłębie – Arka: stream online
Spotkanie w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozgrywany na obiekcie w Lubinie możesz także śledzić w internecie. Spotkanie będzie dostępne w pakiecie Super Sport w usłudze Canal+ online, który jest do wykupienia za 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
