Zagłębie Lubin – Arka Gdynia: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (29.09.2025)

Zagłębie Lubin - Arka Gdynia to spotkanie w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w poniedziałek, 29 września, o godz. 18:00. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja meczu na żywo.

PressFocus Na zdjęciu: Kajetan Szmyt

Zagłębie – Arka: gdzie oglądać?

Zagłębie Lubin zagra z Arką Gdynia w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz jest zaplanowany na poniedziałek, 29 września, o godzinie 18:00. Obie drużyny znajdują się w dolnej części tabeli. Zarówno Miedziowi, jak i Żółto-Niebiescy, prezentują w ostatnich tygodniach nieregularną formę.

W tym tygodniu obie ekipy potrzebowały dogrywek, żeby awansować do 1/16 finału STS Pucharu Polski. Zagłębie pokonało Radomiaka Radom (2:0), natomiast Arka wyeliminowała Motor. Sprawdź, gdzie będzie transmitowany mecz.

Zagłębie – Arka: transmisja w TV

Mecz Zagłębie Lubin – Arka Gdynia obejrzysz na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Początek rywalizacji o godzinie 18:00. Spotkanie skomentują Robert Skrzyński oraz Remigiusz Jezierski.

Zagłębie – Arka: stream online

Spotkanie w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy rozgrywany na obiekcie w Lubinie możesz także śledzić w internecie. Spotkanie będzie dostępne w pakiecie Super Sport w usłudze Canal+ online, który jest do wykupienia za 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Zagłębie – Arka: sonda

Kto wygra mecz? Zagłębie Lubin

Remis

Arka Gdynia Zagłębie Lubin

Remis

Arka Gdynia 0 Votes

Zagłębie – Arka: kursy bukmacherskie

Zagłębie Lubin Arka Gdynia 2.10 3.50 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 września 2025 14:24 .

Gdzie obejrzeć mecz Zagłębie Lubin – Arka Gdynia? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Zagłębie Lubin – Arka Gdynia? Mecz rozpocznie się w poniedziałek (29 września) o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.