Włochy – Niemcy, gdzie oglądać?

Reprezentacja Włoch zmierzy się u siebie z Niemcami w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Narodów. Ten pojedynek zapowiada się bardzo emocjonująco, szczególnie że obie drużyny imponują formą. Czy Luciano Spalletti przechytrzy Juliana Nagelsmanna? Przed nami starcie dwóch odmiennych myśli szkoleniowych.

Początek rywalizacji na San Siro już dzisiaj (czwartek, 20 marca) o godzinie 20:45. To spotkanie będzie możliwe do obejrzenia zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Warto dodać, że o awansie do półfinału turnieju decyduje dwumecz, a nie tylko jeden pojedynek. Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Włochy – Niemcy.

Włochy – Niemcy, transmisja w TV

Starcie między Włochami a Niemcami będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale Polsat Sport 3.

Włochy – Niemcy, transmisja online

Mecz w ramach ćwierćfinału Ligi Narodów możesz obejrzeć także w internecie – na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Włochy – Niemcy, sonda

Włochy – Niemcy, kursy bukmacherskie

Włochy Niemcy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 marca 2025 06:35 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Włochy – Niemcy? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport 3. Kiedy odbędzie się mecz Włochy – Niemcy? Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (20 marca) o godzinie 20:45.

