Włochy – Niemcy: typy, kursy, zapowiedź (20.03.2025)

Włochy – Niemcy: typy i kursy na mecz Ligi Narodów. Przed nami hitowy pojedynek w ramach ćwierćfinału rozgrywek. Który zespół ma większe szanse na triumf? Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na San Siro już w najbliższy czwartek, 20 marca o godzinie 20:45.

Insidefoto / Alamy Na zdjęciu: Reprezentacja Włoch

Włochy – Niemcy, typy i przewidywania

Reprezentacja Włoch podejmie na własnym stadionie Niemcy w pierwszym spotkaniu 1/4 finału Ligi Narodów. Ruszamy z fazą play-off tych rozgrywek, a w marcowym okienku zostaną rozegrane dwumecze ćwierćfinałowe. W jednym z najciekawszych pojedynków Włosi zmierzą się z Niemcami. Ekipa prowadzona przez Luciano Spallettiego postara się zatrzymać rozpędzoną drużynę Juliana Nagelsmanna, co nie będzie łatwym zadaniem.

Warto dodać, że w pozostałych parach Chorwaci staną naprzeciwko Francuzów, Duńczycy zagrają z Portugalczykami, zaś Holendrzy powalczą o awans z Hiszpanami. Zatem przed nami mnóstwo emocji związanych z rozgrywkami Ligi Narodów, które powstały w sezonie 2018/2019. Przypomnijmy, iż pierwsze spotkania 1/4 finału zostaną rozegrane w czwartek, 20 marca o godzinie 20:45, natomiast rewanże w niedzielę, 23 marca o tej samej godzinie.

Niemcy wypadają dużo lepiej od Włoch w bezpośredniej rywalizacji, triumfując w trzech z pięciu poprzednich meczów. Czy tym razem również będą górą? Stawiamy na zwycięstwo podopiecznych Juliana Nagelsmanna. Nasz typ: wygrana reprezentacji Niemiec.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Włochy – Niemcy, sytuacja kadrowa

Trzeba przyznać, że w tym momencie obie drużyny zmagają się z plagą kontuzji. W reprezentacji Włoch nie zagrają m.in. Gianluca Scamacca, Matteo Darmian oraz Federico Dimarco. Natomiast po stronie niemieckiego zespołu zabraknie chociażby Marca-Andre ter Stegena, Floriana Wirtza czy Aleksandra Pavlovicia, którzy również leczą poważne urazy.

Kontuzje i zawieszenia Włochy Zawodnik Powrót Giorgio Scalvini Uraz ramienia Koniec marca 2025 Gianluca Scamacca Uraz ścięgna udowego Koniec marca 2025 Andrea Colpani Uraz stopy Koniec marca 2025 Matteo Darmian Uraz uda Koniec marca 2025 Federico Dimarco Uraz mięśnia Koniec marca 2025 Matteo Pessina Fizyczny dyskomfort Niepewny Andrea Cambiaso Uraz mięśnia Niepewny Mattia Zaccagni Uraz mięśnia Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Niemcy Zawodnik Powrót Marc-Andre ter Stegen Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Benjamin Henrichs Uraz ścięgna Achillesa Koniec maja 2025 Niclas Füllkrug Uraz ścięgna udowego Początek kwietnia 2025 Felix Nmecha Kontuzja kolana Koniec marca 2025 Kai Havertz Uraz ścięgna udowego Koniec lipca 2025 Aleksandar Pavlovic Mononukleoza Początek maja 2025 Manuel Neuer Kontuzja łydki Koniec marca 2025 Florian Wirtz Uraz kostki Połowa kwietnia 2025 Kevin Trapp Kontuzja łydki Początek kwietnia 2025

Włochy – Niemcy, ostatnie wyniki

W ostatnim czasie obie ekipy rywalizowały w fazie grupowej Ligi Narodów. W dwóch zamykających kolejkach Włosi przegrali 1:3 z Francuzami i pokonali Belgów 1:0. Z kolei Niemcy zremisowali 1:1 z Węgrami oraz rozgromili Bośniaków, wygrywając aż 7:0. Warto dodać, że w tej potyczce dublet ustrzelił Florian Wirtz, który obecnie jest kontuzjowany.

Włochy – Niemcy, historia

Niemcy dominują nad Włochami w bezpośredniej rywalizacji, co pokazuje statystyka poprzednich pięciu meczów między tymi drużynami. W tym czasie zespół Orłów trzy razy cieszył się ze zwycięstwa oraz padły dwa remisy. Ekipa Niebieskich nie zaliczyła żadnej wygranej, więc powinna być zmotywowana, żeby pokonać swojego najbliższego rywala.

Włochy – Niemcy, kursy bukmacherskie

Czwartkowy mecz nie ma wyraźnego faworyta, gdyż bukmacherzy obu zespołom dają podobne szanse na triumf. Kurs na wygraną Włoch wynosi około 2.70, zaś typ na zwycięstwo Niemiec to mniej więcej 2.75. Natomiast współczynnik na remis w tej potyczce jest szacowany w granicach 3.30. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Włochy Niemcy Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 marca 2025 16:53 .

Włochy – Niemcy, przewidywane składy

Włochy Luciano Spalletti Niemcy Julian Nagelsmann Włochy Luciano Spalletti 3-5-2 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-5-2 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Niemcy Julian Nagelsmann Rezerwowi 2 Riccardo Calafiori 3 Matteo Ruggeri 5 Cesare Casadei 6 Federico Gatti 7 Daniel Maldini 8 Sandro Tonali 11 Moise Kean 12 Alex Meret 13 Guglielmo Vicario 17 Pietro Comuzzo 19 Destiny Udogie 23 Lorenzo Lucca 25 Samuele Ricci 26 Raoul Bellanova 3 Robin Koch 9 Tim Kleindienst 11 Deniz Undav 12 Alexander Nubel 14 David Raum 15 Nico Schlotterbeck 16 Jamie Leweling 17 Jonathan Burkardt 18 Maximilian Mittelstädt 20 Leon Goretzka 21 Yann Aurel Bisseck 22 Stefan Ortega 23 Nadiem Amiri

Włochy – Niemcy, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Włoch

remisem

zwycięstwem Niemiec zwycięstwem Włoch 0%

remisem 33%

zwycięstwem Niemiec 67% 3+ Votes

Włochy – Niemcy, transmisja meczu

Ćwierćfinałowe spotkanie Ligi Narodów między Włochami a Niemcami będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Ten mecz obejrzysz bowiem na kanale telewizyjnym Polsat Sport 3 oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na San Siro już w najbliższy czwartek, 20 marca o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.