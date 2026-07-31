Real Madryt otworzył drzwi. Vinicius Junior dostał ultimatum!

14:14, 31. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Marca

Real Madryt postawił Viníciusowi Juniorowi ultimatum. Klub przedstawił ostateczną ofertę kontraktu, a jej odrzucenie może doprowadzić do sprzedaży brazylijskiej gwiazdy tego lata.

Vinicius Junior
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt straci cierpliwość? Vinicius Junior dostał ultimatum

Real Madryt jest gotowy na zdecydowane kroki w sprawie przyszłości Viniciusa Juniora. Królewscy mieli przedstawić skrzydłowemu ostateczną propozycję nowej umowy. Jeśli zawodnik jej nie zaakceptuje, klub rozważy jego sprzedaż podczas trwającego okna transferowego.

Sytuacja Brazylijczyka w ekipie z Estadio Santiago Bernabeu stała się napięta po miesiącach bezowocnych rozmów dotyczących przedłużenia kontraktu. Według informacji przekazanych przez „Markę”, Real nie zamierza już prowadzić długich negocjacji. W związku z tym przedstawił piłkarzowi ofertę w formule „akceptujesz albo odrzucasz”.

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Priorytetem władz Los Blancos nadal pozostaje zatrzymanie Vinícius Junioraa. Klub docenia jego znaczenie sportowe oraz rolę, jaką odgrywał w ostatnich sezonach, ale jednocześnie nie chce łamać swojej polityki płacowej i tworzyć wyjątkowych warunków dla jednego zawodnika.

Sytuację dodatkowo komplikuje zainteresowanie innych klubów. Arsenal od pewnego czasu obserwuje sytuację reprezentanta Brazylii, a Real chce uniknąć scenariusza, w którym straci swoją gwiazdę za rok na zasadzie wolnego transferu.

Tymczasem dziennikarz Matteo Moretto w rozmowie z Radiem Marca zachował ostrożność w ocenie całej sytuacji, określając obecny impas pomiędzy zawodnikiem a klubem jako „nieco dziwny”.

Jose Mourinho ma nowy plan

Dodatkowym elementem układanki może być przybycie Yana Diomande. Młody zawodnik ma dać Jose Mourinho większą elastyczność w ofensywie i możliwość rotowania na obu skrzydłach. To zmniejszyłoby uzależnienie zespołu od Viníciusa. Juniora.

Jeżeli Brazylijczyk odrzuci propozycję nowego kontraktu, a jednocześnie nie zgodzi się na transfer, Real może podjąć najbardziej radykalną decyzję. Perspektywa miejsca na ławce rezerwowych przestaje być jedynie medialnym scenariuszem, a staje się realną opcją w planach klubu.

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