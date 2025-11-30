REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Wisła Płock – Lech Poznań: gdzie oglądać?
Przed nami starcie sąsiadów w tabeli PKO BP Ekstraklasy – Wisła Płock zmierzy się z Lechem Poznań. Ekipa Nafciarzy zajmuje 3. miejsce, a drużyna Kolejorza plasuje się tuż za nią, czyli na 4. pozycji. Zatem mecz zapowiada się jako ważna konfrontacja w czołówce stawki. Początek rywalizacji na Stadionie im. Kazimierza Górskiego już w tę niedzielę, 30 listopada o godzinie 20:15. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Wisła Płock – Lech Poznań.
Wisła Płock – Lech Poznań: transmisja w TV
Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy oczywiście możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanałach – CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K – gdzie zawody skomentują Rafał Dębiński i Tomasz Wieszczycki.
- Zobacz: tabela PKO BP Ekstraklasy
Wisła Płock – Lech Poznań: stream online
Starcie między Wisłą Płock a Lechem Poznań będzie dostępne także w internecie. Transmisję znajdziesz na platformie streamingowej CANAL+ online, do której oczywiście trzeba nabyć odpowiedni abonament.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Kto wygra?
- Wisła
- Padnie remis
- Lech
0 Votes
Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (30 listopada) o godzinie 20:15.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.