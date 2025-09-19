Wisła Płock – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (19.09.2025)

Wisła Płock - Jagiellonia Białystok to mecz 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy, które odbędzie się w piątek (19 września) o godz. 20:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Dani Pacheco

Wisła – Jagiellonia: gdzie oglądać?

Wisła Płock zmierzy się z Jagiellonią Białystok w hicie 9. serii gier PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w piątek, 19 września, o godzinie 20:30. Nafciarze wciąż pozostają liderem tabeli, choć ich ostatnie starcie z Cracovią zostało przełożone przez ulewny deszcz. Teraz drużyna z Płocka wraca do ligowej rywalizacji po dłuższej przerwie. Przed wrześniową przerwą na reprezentacje beniaminek przegrał z Arką Gdynia i teraz chce wrócić na zwycięską ścieżkę.

Duma Podlasia zaliczyła trudny początek sezonu, ale krok po kroku pnie się w górę tabeli. Duma Podlasia miała wymagający start rozgrywek, ponieważ równolegle rywalizowała w eliminacjach Ligi Konferencji Zespół awansował do fazy ligowej europejskich pucharów, a teraz podopieczni Adriana Siemieńca koncentrują się na lidze. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Wisła Płock – Jagiellonia Białystok i przeczytaj naszą zapowiedź spotkania.

Wisła – Jagiellonia: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Wisłą Płock a Jagiellonią Białystok będzie można śledzić na żywo na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Bartosz Gleń oraz Tomasz Wieszczycki skomentują mecz z Płocka.

Wisła – Jagiellonia: stream online

Mecz Wisła Płock – Jagiellonia Białystok będzie także transmitowany w usłudze streamingowej Canal+ online. Wystarczy zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Spotkanie na stadionie im. Kazimierza Górskiego rozpocznie się o godzinie 20:30.

Wisła – Jagiellonia: sonda

Kto wygra mecz? Wisła Płock

Remis

Jagiellonia Białystok Wisła Płock 19%

Remis 3%

Jagiellonia Białystok 78% 32+ Votes

Wisła – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy wyraźnie nie faworyzują żadnej z drużyn w piątkowym hicie kolejki w Ekstraklasie. Zwycięstwo Wisły Płock można obstawić po kursie około 2.62. Z kolei triumf Jagiellonii Białystok w Płocku wyceniono na mniej więcej 2.70.

Wisła Płock Jagiellonia Białystok 2.72 3.35 2.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2025 19:42 .

Gdzie oglądać mecz Wisła Płock – Jagiellonia Białystok? Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Wisła Płock – Jagiellonia Białystok? Mecz zostanie rozegrany w piątek, 19 września, o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.