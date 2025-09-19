Wisła Płock – Jagiellonia Białystok: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (19.09.2025)

Wisła – Jagiellonia: gdzie oglądać?
Wisła Płock zmierzy się z Jagiellonią Białystok w hicie 9. serii gier PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w piątek, 19 września, o godzinie 20:30. Nafciarze wciąż pozostają liderem tabeli, choć ich ostatnie starcie z Cracovią zostało przełożone przez ulewny deszcz. Teraz drużyna z Płocka wraca do ligowej rywalizacji po dłuższej przerwie. Przed wrześniową przerwą na reprezentacje beniaminek przegrał z Arką Gdynia i teraz chce wrócić na zwycięską ścieżkę.
Duma Podlasia zaliczyła trudny początek sezonu, ale krok po kroku pnie się w górę tabeli. Duma Podlasia miała wymagający start rozgrywek, ponieważ równolegle rywalizowała w eliminacjach Ligi Konferencji Zespół awansował do fazy ligowej europejskich pucharów, a teraz podopieczni Adriana Siemieńca koncentrują się na lidze. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Wisła Płock – Jagiellonia Białystok i przeczytaj naszą zapowiedź spotkania.
Wisła – Jagiellonia: transmisja w TV
Spotkanie pomiędzy Wisłą Płock a Jagiellonią Białystok będzie można śledzić na żywo na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Bartosz Gleń oraz Tomasz Wieszczycki skomentują mecz z Płocka.
Wisła – Jagiellonia: stream online
Mecz Wisła Płock – Jagiellonia Białystok będzie także transmitowany w usłudze streamingowej Canal+ online. Wystarczy zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Spotkanie na stadionie im. Kazimierza Górskiego rozpocznie się o godzinie 20:30.
Wisła – Jagiellonia: sonda
Kto wygra mecz?
- Wisła Płock 19%
- Remis 3%
- Jagiellonia Białystok 78%
32+ Votes
Wisła – Jagiellonia: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy wyraźnie nie faworyzują żadnej z drużyn w piątkowym hicie kolejki w Ekstraklasie. Zwycięstwo Wisły Płock można obstawić po kursie około 2.62. Z kolei triumf Jagiellonii Białystok w Płocku wyceniono na mniej więcej 2.70.
