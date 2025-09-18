Wisła Płock – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (19.09.2025)

18:37, 18. września 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski

Wisła Płock podejmie Jagiellonię Białystok w hicie 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w piątek (19 września) o godz. 20:30. Gospodarze chcą się zrehabilitować po ostatniej porażce.

Jesus Imaz
PressFocus Na zdjęciu: Jesus Imaz

Wisła – Jagiellonia: typy bukmacherskie

Wisła Płock zagra w piątkowy wieczór (19 września, godz. 20:30) z Jagiellonią Białystok w najciekawszym meczu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół Mariusza Misiury w poprzedni weekend miał zmierzyć się z Cracovią, ale spotkanie zostało odwołane z powodu intensywnych opadów deszczu. To oznacza, że Nafciarze mieli nieco więcej czasu na przygotowania do starcia z białostoczanami.

Beniaminek świetnie rozpoczął sezon ligowy i wciąż utrzymuje pozycję lidera tabeli, ale przewaga nad goniącym Górnikiem Zabrze stopniała już do zaledwie jednego punktu. Jagiellonia pod wodzą Adriana Siemieńca prezentuje się równie imponująco. Nie przegrała żadnego z ostatnich 11 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Piłkarze z Podlasia zajmują obecnie piąte miejsce w tabeli. Szczególnie warto zwrócić uwagę na ich postawę na wyjazdach, gdyż do tej pory nie znaleźli pogromcy.

Spotkanie zapowiada się niezwykle wyrównanie, ale patrząc na aktualną dyspozycję obu drużyn, nieco większe szanse daję Jagiellonii. Goście imponują organizacją gry, konsekwencją w defensywie i skutecznością w ataku. Wisła z pewnością będzie groźna u siebie, lecz brak rytmu meczowego po odwołanym spotkaniu z Cracovią może działać na jej niekorzyść. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok.

Superbet
2.80
Wygrana Jagiellonii Białystok
*Kursy z 18.09.2025 18⁚30 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Wisła – Jagiellonia: ostatnie wyniki

Płocczanie w swoim ostatnim spotkaniu niespodziewanie musieli uznać wyższość rywala w starciu beniaminków. Arka Gdynia sprawiła ogromne problemy liderowi i wygrała (1:0) po trafieniu hiszpańskiego napastnika Edu Espiau. Wcześniej Wisła prezentowała się znakomicie. Pokonała Zagłębie Lubin (2:1), sensacyjnie pokonała Legię Warszawa (1:0), zremisowała na wyjeździe z Widzewem Łódź (1:1), a także poradziła sobie z Piastem Gliwice (2:0).

Jagiellonia z kolei ma za sobą rozczarowujący remis z Piastem (1:1). Duma Podlasia straciła zwycięstwo w doliczonym czasie gry. Wcześniej białostoczanie pokonali Lechię Gdańsk (2:0), a w eliminacjach Ligi Konferencji najpierw rozgromili u siebie Dinamo Tirana (3:0), by w rewanżu na wyjeździe wywalczyć remis (1:1) i pewnie awansowali do fazy ligowej europejskich pucharów.

Wisła – Jagiellonia: historia

Co ciekawe, w ostatnich latach bilans bezpośrednich starć przemawia na korzyść Wisły Płock. Ostatni raz oba zespoły rywalizowały w sezonie 2022/23. Wówczas w Płocku górą była Jagiellonia, która wygrała (4:2). Bohaterem tamtego meczu został Marc Gual. Hiszpański snajper strzelił dwa gole i dołożył asystę. W rewanżu w Białymstoku padł remis (1:1). Jeszcze lepiej dla Nafciarzy wyglądały starcia w sezonie 2021/22, kiedy to płocczanie okazali się lepsi zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. Wygrali wówczas (3:0) oraz (1:0).

Wisła – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta piątkowego meczu w Płocku. Kurs na zwycięstwo Wisły wynosi około 2.62, natomiast triumf Jagiellonii wyceniono na mniej więcej 2.80. Remis można obstawić po kursie w granicach 3.30-3.40.

Wisła Płock
Remis
Jagiellonia Białystok
2.60
3.30
2.65
2.62
3.30
2.80
2.58
3.40
2.63
2.62
3.40
2.80
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 września 2025 13:29.

Wisła – Jagiellonia: przewidywane składy

Wisła – Jagiellonia: sonda

Kto wygra mecz?

  • Wisła Płock
  • Remis
  • Jagiellonia Białystok
  • Wisła Płock 0%
  • Remis 0%
  • Jagiellonia Białystok 100%

5+ Votes

Wisła – Jagiellonia: transmisja meczu

Mecz Wisła Płock – Jagiellonia Białystok w ramach 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek, 19 września, o godzinie 20:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Starcie będzie także dostępne w usłudze CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W pakiecie znajdziesz też mecze Premier League, La Liga oraz Ligi Mistrzów.

