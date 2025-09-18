Wisła Płock – Jagiellonia Białystok: typy, kursy, zapowiedź (19.09.2025)

Wisła – Jagiellonia: typy bukmacherskie
Wisła Płock zagra w piątkowy wieczór (19 września, godz. 20:30) z Jagiellonią Białystok w najciekawszym meczu 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zespół Mariusza Misiury w poprzedni weekend miał zmierzyć się z Cracovią, ale spotkanie zostało odwołane z powodu intensywnych opadów deszczu. To oznacza, że Nafciarze mieli nieco więcej czasu na przygotowania do starcia z białostoczanami.
Beniaminek świetnie rozpoczął sezon ligowy i wciąż utrzymuje pozycję lidera tabeli, ale przewaga nad goniącym Górnikiem Zabrze stopniała już do zaledwie jednego punktu. Jagiellonia pod wodzą Adriana Siemieńca prezentuje się równie imponująco. Nie przegrała żadnego z ostatnich 11 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Piłkarze z Podlasia zajmują obecnie piąte miejsce w tabeli. Szczególnie warto zwrócić uwagę na ich postawę na wyjazdach, gdyż do tej pory nie znaleźli pogromcy.
Spotkanie zapowiada się niezwykle wyrównanie, ale patrząc na aktualną dyspozycję obu drużyn, nieco większe szanse daję Jagiellonii. Goście imponują organizacją gry, konsekwencją w defensywie i skutecznością w ataku. Wisła z pewnością będzie groźna u siebie, lecz brak rytmu meczowego po odwołanym spotkaniu z Cracovią może działać na jej niekorzyść. Mój typ: wygrana Jagiellonii Białystok.
Wisła – Jagiellonia: ostatnie wyniki
Płocczanie w swoim ostatnim spotkaniu niespodziewanie musieli uznać wyższość rywala w starciu beniaminków. Arka Gdynia sprawiła ogromne problemy liderowi i wygrała (1:0) po trafieniu hiszpańskiego napastnika Edu Espiau. Wcześniej Wisła prezentowała się znakomicie. Pokonała Zagłębie Lubin (2:1), sensacyjnie pokonała Legię Warszawa (1:0), zremisowała na wyjeździe z Widzewem Łódź (1:1), a także poradziła sobie z Piastem Gliwice (2:0).
Jagiellonia z kolei ma za sobą rozczarowujący remis z Piastem (1:1). Duma Podlasia straciła zwycięstwo w doliczonym czasie gry. Wcześniej białostoczanie pokonali Lechię Gdańsk (2:0), a w eliminacjach Ligi Konferencji najpierw rozgromili u siebie Dinamo Tirana (3:0), by w rewanżu na wyjeździe wywalczyć remis (1:1) i pewnie awansowali do fazy ligowej europejskich pucharów.
Wisła – Jagiellonia: historia
Co ciekawe, w ostatnich latach bilans bezpośrednich starć przemawia na korzyść Wisły Płock. Ostatni raz oba zespoły rywalizowały w sezonie 2022/23. Wówczas w Płocku górą była Jagiellonia, która wygrała (4:2). Bohaterem tamtego meczu został Marc Gual. Hiszpański snajper strzelił dwa gole i dołożył asystę. W rewanżu w Białymstoku padł remis (1:1). Jeszcze lepiej dla Nafciarzy wyglądały starcia w sezonie 2021/22, kiedy to płocczanie okazali się lepsi zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. Wygrali wówczas (3:0) oraz (1:0).
Wisła – Jagiellonia: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta piątkowego meczu w Płocku. Kurs na zwycięstwo Wisły wynosi około 2.62, natomiast triumf Jagiellonii wyceniono na mniej więcej 2.80. Remis można obstawić po kursie w granicach 3.30-3.40.
Wisła – Jagiellonia: przewidywane składy
Wisła – Jagiellonia: sonda
Kto wygra mecz?
Wisła – Jagiellonia: transmisja meczu
Mecz Wisła Płock – Jagiellonia Białystok w ramach 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek, 19 września, o godzinie 20:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Starcie będzie także dostępne w usłudze CANAL+ online. Wystarczy wykupić dostęp do pakietu Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W pakiecie znajdziesz też mecze Premier League, La Liga oraz Ligi Mistrzów.
