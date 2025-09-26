Wisła Płock – GKS Katowice: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (26.09.2025)

Wisła Płock podejmie GKS Katowice w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w piątek (26 września) o godz. 20:30. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć spotkanie.

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Nowak

Wisła – GKS Katowice: gdzie oglądać?

Wisła Płock podejmie GKS Katowice w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w piątek, 26 września, o godzinie 20:30. Obie drużyny spotkały się już w tym tygodniu w ramach STS Pucharu Polski. Lepsi okazali się zawodnicy GieKSy, którzy po dogrywce pokonali niedawnego lidera (4:2). Hat-tricka skompletował Bartosz Nowak, kluczowa postać w tym sezonie w zespole Rafała Góraka.

Tymczasem Nafciarze przegrali dwa ostatnie mecze ligowe i będą chcieli jak najszybciej przełamać passę porażek, mierząc się z drużyną znajdującą się w strefie spadkowej. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Wisła Płock – GKS Katowice. Zapoznaj się również z naszą zapowiedzią spotkania.

Wisła – GKS Katowice: transmisja w TV

Mecz Wisła Płock – GKS Katowice będzie można śledzić na żywo w telewizji. Spotkanie będzie dostępne na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K. Krzysztof Marciniak oraz Tomasz Wieszczycki skomentują mecz. Początek rywalizacji na stadionie w Płocku o godzinie 20:30.

Wisła – GKS Katowice: stream online

Spotkanie pomiędzy Wisłą Płock a GKS-em Katowice można także oglądać w usłudze Canal+ online. Wystarczy zakupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej, w której są dostępne wszystkie mecze Ligi Mistrzów oraz Premier League.

Wisła – GKS Katowice: sonda

Wisła – GKS Katowice: kursy bukmacherskie

Wisła Płock GKS Katowice 2.07 3.65 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 września 2025 13:33 .

