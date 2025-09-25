Wisła Płock – GKS Katowice: typy, kursy, zapowiedź (26.09.2025)

Wisła – GKS Katowice: typy bukmacherskie
Wisła Płock podejmie GKS Katowice w pierwszym meczu 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w piątek (26 września) o godz. 20:30. Beniaminek wpadł ostatnio w spory dołek. Dwie kolejne porażki kosztowały drużynę Mariusza Misiury utratę pozycji lidera.
Co ciekawe, w tym tygodniu oba zespoły spotkały się w 1/32 finału STS Pucharu Polski. Lepsi okazali się katowiczanie, którzy po dogrywce wygrali (4:2). W lidze GKS prezentuje się dużo słabiej. Ekipa Rafała Góraka znajduje się w strefie spadkowej, a jej gra nie porywa. Szczególnie kiepsko wygląda defensywa, która traci mnóstwo bramek.
Moim zdaniem Wisła jest faworytem tego starcia. Atut własnego boiska, większy potencjał ofensywny oraz motywacja po dwóch przegranych sprawiają, że gospodarze powinni wrócić na zwycięską ścieżkę. Mój typ: wygrana Wisły Płock.
Wisła – GKS Katowice: ostatnie wyniki
Płocczanie po efektownych zwycięstwach nad Legią Warszawa (1:0) i Zagłębiem Lubin (2:1) złapali zadyszkę. Najpierw przegrali z Arką Gdynia, a następnie musieli uznać wyższość Jagiellonii Białystok. Szczególny niepokój wśród kibiców beniaminka budzi ofensywa, która w ostatnich meczach zawodzi i nie potrafi przełożyć sytuacji na gole.
GKS Katowice również nie zachwyca. Po bolesnej porażce w derbach z Górnikiem Zabrze (0:3) katowiczanie odnotowali wygraną z Radomiakiem Radom (3:2), ale na tym pozytywy się skończyły. W kolejnych spotkaniach zespół Rafała Góraka przegrał z Lechią Gdańsk (0:2), a w poprzedniej kolejce wysoko uległ Cracovii (0:3).
Wisła – GKS Katowice: historia
Ostatni mecz pomiędzy tymi drużynami to bardzo świeża historia. We wtorek zmierzyły się w 1/32 finału Pucharu Polski i do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Bohaterem katowiczan został Bartosz Nowak, który skompletował hat-tricka i poprowadził GKS do wygranej (4:2). Wcześniej oba zespoły rywalizowały w sezonie 2023/24 na zapleczu Ekstraklasy. W Płocku górą byli gospodarze (2:1), natomiast w Katowicach triumfowali miejscowi (4:1).
Wisła – GKS Katowice: kursy bukmacherskie
Według kursów bukmacherskich faworytem meczu rozgrywanego w Płocku są gospodarze. Jeżeli rozważasz typ na wygraną Wisły, kurs wynosi około 2.05. Z kolei zwycięstwo GKS-u Katowice zostało wycenione na poziomie mniej więcej 3.55.
Wisła – GKS Katowice: przewidywane składy
|1Stanislaw Pruszkowski
|2Kevin Custovic
|3Aleksandre Kalandadze
|5Bojan Nastic
|6Krystian Pomorski
|16Fabian Hiszpanski
|17Matchoi Djaló
|25Nemanja Mijušković
|37Oskar Tomczyk
|42Filip Zajac
|84Tomás Tavares
|99Deni Juric
|2Märten Kuusk
|5Jesse Bosch
|6Lukas Klemenz
|7Maciej Rosołek
|10Marcel Wędrychowski
|12Rafał Strączek
|15Eman Markovic
|19Kacper Łukasiak
|20Filip Rejczyk
|24Konrad Gruszkowski
|99Adam Zrelak
Wisła – GKS Katowice: sonda
Kto wygra mecz?
- Wisła Płock 80%
- Remis 0%
- GKS Katowice 20%
5+ Votes
Wisła – GKS Katowice: transmisja meczu
Mecz Wisła Płock – GKS Katowice w ramach 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w piątek (26 września) o godzinie 20:30. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K, a także w usłudze CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.