Widzew Łódź – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (28.09.2025)

Widzew Łódź w niedzielę (28 września) zagra przed własną publicznością z Rakowem Częstochowa. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12:15. Sprawdź gdzie oglądać mecz Widzew - Raków.

Widzew – Raków: gdzie oglądać?

Raków Częstochowa musi jak najszybciej zacząć wygrywać, aby wrócić do rywalizacji o mistrzostwo Polski. Podopieczni Marka Papszuna nie wygrali żadnego z trzech ostatnich spotkań. W niedzielę staną przed szansą na przełamanie złej serii. Ich rywalem będzie kiepsko radzący sobie Widzew Łódź. Czy wicemistrzowie Ekstraklasy w końcu zaczną grać na miarę potencjału? Sprawdź typy na mecz Widzew – Raków.

Widzew – Raków: transmisja TV

Mecz Widzew – Raków odbędzie się w niedzielę (28 września) o godzinie 12:15. Transmisja będzie dostępna tradycyjnie w telewizji na kanałach Canal+ 360 oraz Canal+ Sport 3. Starcie skomentuje duet Rafał Dębiński i Marcin Żewłakow.

Widzew – Raków: transmisja online

Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy można oglądać również w internecie. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w usłudze Canal+ online. Dostęp do abonamentu kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W pakiecie także mecze La Liga, Ligi Mistrzów i Premier League.

Widzew – Raków: kto wygra?

