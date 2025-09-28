Widzew Łódź – Raków Częstochowa: gdzie oglądać? Transmisja i stream online (28.09.2025)

Widzew – Raków: gdzie oglądać?
Raków Częstochowa musi jak najszybciej zacząć wygrywać, aby wrócić do rywalizacji o mistrzostwo Polski. Podopieczni Marka Papszuna nie wygrali żadnego z trzech ostatnich spotkań. W niedzielę staną przed szansą na przełamanie złej serii. Ich rywalem będzie kiepsko radzący sobie Widzew Łódź. Czy wicemistrzowie Ekstraklasy w końcu zaczną grać na miarę potencjału? Sprawdź typy na mecz Widzew – Raków.
Widzew – Raków: transmisja TV
Mecz Widzew – Raków odbędzie się w niedzielę (28 września) o godzinie 12:15. Transmisja będzie dostępna tradycyjnie w telewizji na kanałach Canal+ 360 oraz Canal+ Sport 3. Starcie skomentuje duet Rafał Dębiński i Marcin Żewłakow.
Widzew – Raków: transmisja online
Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy można oglądać również w internecie. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w usłudze Canal+ online. Dostęp do abonamentu kosztuje 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W pakiecie także mecze La Liga, Ligi Mistrzów i Premier League.
Widzew – Raków: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Widzew Łódź 60%
- Remis 0%
- Raków Częstochowa 40%
10+ Votes
