Widzew Łódź – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (28.09.2025)

Ekstraklasa przygotowała dla kibiców w niedzielę same piłkarskie hity. Jedno z nich to starcie Widzew Łódź - Raków Częstochowa. Sprawdź typy na mecz Widzew - Raków.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michael Ameyaw

Widzew – Raków: typy bukmacherskie

Niedziela w Ekstraklasie rozpocznie się od meczu Widzew Łódź – Raków Częstochowa. Obie drużyny są w wyraźnym dołku, co widać po ostatnich wynikach. Warto jednak zwrócić uwagę, że podopieczni Marka Papszuna mieli zdecydowanie mocniejszych rywali. Podział punktów z Lechem czy Legią może być dobrym prognostykiem na wyjście z kryzysu. Co więcej, jeśli Medaliki chcą myśleć o zakończeniu sezonu w TOP3, muszą w końcu zacząć wygrywać. Mój typ: Raków wygra bądź remis.

Widzew – Raków: ostatnie wyniki

Nie tego spodziewali się kibice Widzewa, obserwując latem ruchy transferowe w Łodzi. Siedem milionów euro wydane na wzmocnienia jak na razie nie przekłada się na wyniki zespołu. 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów to wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Ostatnie cztery mecze w Ekstraklasie to tylko jedno zwycięstwo z Arką Gdynia (2:0). Pozostałe starcie kończyły się porażką z takimi zespołami jak Górnik Zabrze (2:3), Lech Poznań (1:2) i Pogoń Szczecin (1:2).

Jeszcze gorzej w Ekstraklasie radzi sobie Raków Częstochowa. Wicemistrz Polski notuje najgorszy start w historii występów w najwyższej klasie rozgrywkowej. Po ośmiu rozegranych meczach plasują się na 15. miejscu z dorobkiem 8 punktów. W mediach coraz częściej mówi się o potrzebie zmiany trenera. Warto dodać, że Medaliki nie odniosły zwycięstwa w lidze od czterech spotkań. Ostatnio remisowali z Lechem Poznań (2:2) i Legią Warszawa (1:1). Wcześniej przegrali z Górnikiem Zabrze (0:1) i Pogonią Szczecin (0:2).

Widzew – Raków: historia

Raków Częstochowa to niewygodny rywal dla Widzewa Łódź, o czym świadczy historia bezpośrednich spotkań. W poprzednim sezonie Medaliki dwukrotnie pokonali rywali. Na wyjeździe byli lepsi o jedną bramkę, wygrywając (3:2), zaś u siebie pokonali ich (2:1). To jednak nie wszystko, ponieważ z pięciu ostatnich meczów Raków wygrał aż cztery, a raz starcie zakończyło się podziałem punktów.

Widzew – Raków: kursy bukmacherskie

STS wystawił bardzo zbliżone do siebie kursy w ofercie na mecz Widzew – Raków. Analitycy nieco większe szanse upatrują w drużynie gości, których wygraną oszacowano ze współczynnikiem 2.55. Z kolei triumf gospodarzy można dodać do kuponu z kursem 2.75.

Widzew Łódź Raków Częstochowa 2.75 3.15 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2025 10:24 .

Widzew – Raków: kto wygra?

Widzew – Raków: przewidywane składy

Widzew: Ilić – Andreou, Żyro, Visus, Kozlovsky – Alvarez, Czyż, Shehu – Baena, Zeqiri, Fornalczyk

Raków: Trelowski – Svarnas, Racovitan, Konstantopoulos – Tudor, Barath, Bulat, Amorim – Lopez, Rondić, Brunes

Widzew – Raków: transmisja meczu

Mecz Widzew Łódź – Raków Częstochowa odbędzie się w niedzielę (28 września) o godzinie 12:15. Transmisja spotkania będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+360 i Canal+ Sport 3, a także w internecie w usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 75 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W abonamencie znajdą się także spotkania La Liga, Premier League i Ligi Mistrzów.

