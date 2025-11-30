West Ham - Liverpool transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (30 listopada) mecz 13. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Virgil van Dijk

West Ham – Liverpool, gdzie oglądać?

W 13. kolejce Premier League zaprezentują się dwie uznane angielskie marki, które nie mogą być zadowolone z dotychczasowego przebiegu sezonu 2025/2026. O ligowe punkty na London Stadium zagrają West Ham United i Liverpool. Mistrz Anglii to w teorii wyraźny faworyt, ale w obliczu kryzysu formy może zaliczyć wpadkę w stolicy. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

West Ham – Liverpool, transmisja w TV

Spotkanie West Ham – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Rafał Nahorny.

West Ham – Liverpool, transmisja online

Mecz 13. kolejki Premier League z udziałem West Hamu i Liverpoolu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

West Ham – Liverpool, kto wygra?

West Ham – Liverpool, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Liverpool powinien poradzić sobie w meczu w Londynie. Współczynnik na zwycięstwo The Reds to 1,72 przy wygranej 4.40 na zwycięstwo West Hamu. Podobnie wyglądają kursy na podział punktów (4.15).

West Ham Liverpool FC 4.45 4.25 1.72 Odds are subject to change. Last updated 29 listopada 2025 21:38

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz West Ham – Liverpool? Starcie West Ham – Liverpool będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz West Ham – Liverpool? Mecz odbędzie się już w niedzielę (30 listopada) o godzinie 15:05.

