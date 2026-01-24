Villarreal – Real Madryt: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (24.01.2026)

Villarreal – Real: gdzie oglądać?
Real Madryt po dwóch porażkach z rzędu wrócił na odpowiednią ścieżkę. Alvaro Arbeloa mimo porażki w debiucie, odniósł dwa kolejne zwycięstwa z rzędu. Jego zespół pokonał Levante oraz AS Monaco. Starcie z Villarrealem będzie szansą na podtrzymanie passy.
Inaczej wygląda sytuacja u gospodarzy. Villarreal po triumfach w rywalizacji z Elche i Alaves doznał dwóch porażek z rzędu. W minionym tygodniu przegrali z Ajaksem w Lidze Mistrzów oraz z Betisem w rozgrywkach ligowych. Sprawdź typy na mecz Villarreal – Real.
Villarreal – Real: transmisja w TV
La Liga w sezonie 2025/2026 transmitowana jest w Eleven Sports i Canal+ Sport. Mecz Villarreal – Real Madryt możesz oglądać w telewizji na kanale Canal+ Sport. Początek spotkania o godzinie 21:00.
Villarreal – Real: transmisja online
Transmisja online meczu Villarreal – Real Madryt będzie dostępna na platformie streamingowej. Wystarczy wykupić odpowiedni pakiet w usłudze Canal+ Online.
Villarreal – Real: kto wygra?
Kto wygra mecz?
- Villarreal 9%
- Remis 45%
- Real 45%
11+ Votes
Villarreal – Real: kursy bukmacherskie
Zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo według bukmacherów ma Real Madryt. Kurs na to, że goście zgarną komplet punktów wynosi 2.02. Z kolei zwycięstwo gospodarzy można dodać do kuponu ze współczynnikiem 3.30.
Mecz Villarreal – Real odbędzie się w sobotę (24 stycznia) o godzinie 21:00.