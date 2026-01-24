Villarreal – Real Madryt: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (24.01.2026)

Villarreal - Real Madryt: gdzie oglądać mecz La Liga? W sobotę 24 stycznia 2026 roku odbędzie się spotkanie w ramach 21. kolejki ligi hiszpańskiej. Sprawdź gdzie oglądać starcie Villarreal - Real w TV i online.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Villarreal – Real: gdzie oglądać?

Real Madryt po dwóch porażkach z rzędu wrócił na odpowiednią ścieżkę. Alvaro Arbeloa mimo porażki w debiucie, odniósł dwa kolejne zwycięstwa z rzędu. Jego zespół pokonał Levante oraz AS Monaco. Starcie z Villarrealem będzie szansą na podtrzymanie passy.

Inaczej wygląda sytuacja u gospodarzy. Villarreal po triumfach w rywalizacji z Elche i Alaves doznał dwóch porażek z rzędu. W minionym tygodniu przegrali z Ajaksem w Lidze Mistrzów oraz z Betisem w rozgrywkach ligowych. Sprawdź typy na mecz Villarreal – Real.

Villarreal – Real: transmisja w TV

La Liga w sezonie 2025/2026 transmitowana jest w Eleven Sports i Canal+ Sport. Mecz Villarreal – Real Madryt możesz oglądać w telewizji na kanale Canal+ Sport. Początek spotkania o godzinie 21:00.

Villarreal – Real: transmisja online

Transmisja online meczu Villarreal – Real Madryt będzie dostępna na platformie streamingowej. Wystarczy wykupić odpowiedni pakiet w usłudze Canal+ Online.

Villarreal – Real: kto wygra?

Kto wygra mecz? Villarreal

Remis

Real Villarreal 9%

Remis 45%

Real 45% 11+ Votes

Villarreal – Real: kursy bukmacherskie

Zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo według bukmacherów ma Real Madryt. Kurs na to, że goście zgarną komplet punktów wynosi 2.02. Z kolei zwycięstwo gospodarzy można dodać do kuponu ze współczynnikiem 3.30.

Zakładając konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Villarreal Real Madryt 3.80 4.10 1.88 Odds are subject to change. Last updated 24 stycznia 2026 12:49