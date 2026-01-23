Villarreal CF – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. To zdecydowanie najciekawszy pojedynek w ramach 21. serii gier hiszpańskiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Etadio de la Ceramica już w tę sobotę, 24 stycznia o godzinie 21:00.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Villarreal CF – Real Madryt, typy i przewidywania

Przed nami hitowe starcie w ramach 21. kolejki La Ligi, w którym Villarreal CF podejmie Real Madryt. Ekipa Żółtej Łodzi Podwodnej zgromadziła dotąd 41 punktów i zajmuje 3. miejsce w stawce, natomiast zespół Królewskich z dorobkiem 48 oczek plasuje się na 2. pozycji. Oznacza to bezpośredni pojedynek sąsiadów w ligowej tabeli. Stawka meczu jest więc wysoka, bo wynik może mieć duży wpływ na układ czołówki w klasyfikacji. Początek rywalizacji na Etadio de la Ceramica już w najbliższą sobotę, 24 stycznia o godzinie 21:00.

W jutrzejszej potyczce stawiam na Real Madryt. Drużyna Los Blancos jest w lepszej dyspozycji i powinna poradzić sobie z Villarrealem. Mój typ: wygrana Realu Madryt.

Ernest STS 2.02 Zwycięstwo Realu Odwiedź STS

Villarreal CF – Real Madryt, sytuacja kadrowa

W spotkaniu Villarrealu z Realem Madryt obie drużyny będą musiały radzić sobie z istotnymi brakami kadrowymi. W ekipie gospodarzy nie zobaczymy Pau Cabanesa, Santiego Comesany, Logana Costy, Thiago Fernandeza, Willy’ego Kambwali i Santiago Mourino. Z kolei w drużynie przyjezdnych najpewniej zabraknie Trenta Alexandra-Arnolda, Edera Militao, Antonio Rudigera, Ferlanda Mendy’ego oraz Aureliena Tchouameniego.

*Reklama Ten mecz obejrzysz ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Villarreal CF – Real Madryt, ostatnie wyniki

Villarreal znajduje się w słabszej formie, notując dwie porażki z rzędu – 1:2 z Ajaksem Amsterdam w Lidze Mistrzów oraz 0:2 z Realem Betis w La Lidze. Z kolei Real Madryt wrócił na właściwe tory po wcześniejszych wpadkach, odnosząc przekonujące zwycięstwa 6:1 nad AS Monaco w europejskich pucharach 2:0 nad Levante UD na ligowym podwórku.

Villarreal CF – Real Madryt, historia

W bezpośredniej rywalizacji Villarrealu z Realem Madryt wyraźnie dominuje kluby mający swoją siedzibę w stolicy Hiszpanii. W pięciu poprzednich meczach aż cztery razy wygrywała ekipa Królewskich, a jedno spotkanie zakończyło się remisem, co pokazuje sporą przewagę madrytczyków. W tym okresie Villarreal nie zdołał odnieść ani jednego zwycięstwa.

Villarreal CF – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem sobotniego pojedynku są goście, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Villarrealu wynosi około 3.30, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 2.05, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.70. Zarejestruj się w STS z naszym kodem GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Villarreal Real Madryt Odds are subject to change. Last updated 23 stycznia 2026 12:14

Villarreal CF – Real Madryt, przewidywane składy

Villarreal: Junior – Navarro, Veiga, Foyth, Pedraza – Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro – Ayoze Perez, Mikautadze

Real: Courtois – Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras – Camavinga, Bellingham, Guler – Rodrygo, Mbappe, Vinicius

Villarreal CF – Real Madryt, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Villarrealu

remisem

zwycięstwem Realu zwycięstwem Villarrealu 0%

remisem 0%

zwycięstwem Realu 100% 2+ Votes

Villarreal CF – Real Madryt, transmisja meczu

Interesująco zapowiadające się spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Levante w ramach 21. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy oczywiście będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji oraz za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport i w serwisie streamingowym CANAL+ online. Początek rywalizacji na Etadio de la Ceramica już w najbliższą sobotę, 24 stycznia o godzinie 21:00.

*Reklama Ten mecz obejrzysz ZA DARMO w STS TV. Zarejestruj się z kodem GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.