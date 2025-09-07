Turcja – Hiszpania: gdzie oglądać?
Rywalizacja Turcja- Hiszpania to starcie dwóch najmocniejszych reprezentacji w tabeli grupy E eliminacji do mistrzostw świata 2026. Gospodarze na inaugurację ograli Gruzinów. Z kolei przyjezdni nie pozostawili złudzeń Bułgarom. To sprawia, że do drugiej kolejki podejdą z kompletem trzech punktów. Wygrana w tym spotkaniu otworzyłaby mistrzowi Europy drogę do awansu na przyszłoroczny mundial. Z kolei Turcy włączyliby się do walki o bezpośredni awans. Sprawdź gdzie oglądać transmisję z tego meczu.
Turcja – Hiszpania: transmisja w TV
Niedzielne starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Turcja – Hiszpania będzie emitowana na kanale Polsat Sport 1. Początek rywalizacji przewidziany jest na godzinę 20:45. Do komentowania spotkania wyznaczeni zostali Sebastian Chabiniak i Marcin Gazda.
Turcja – Hiszpania: transmisja online
To spotkanie będzie można obejrzeć również online. Taką możliwość oferuje serwis streamingowy Polsat Box Go. Transmisja dostępna będzie po wykupieniu odpowiedniego pakietu.
Turcja – Hiszpania: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Turcji 14%
- Remis 9%
- Wygrana Hiszpanii 77%
22+ Votes
Turcja – Hiszpania: kursy bukmacherskie
Turcja nie będzie faworytem niedzielnego meczu w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Współczynnik na jej zwycięstwo to 5.60. Hiszpania w teorii powinna pewnie sięgnąć po komplet punktów. Na taki scenariusz wskazuje kurs 1.58.
Transmisja ze spotkania Turcja – Hiszpania będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go.
Spotkanie Turcja – Hiszpania odbędzie się w niedzielę (7 września) o godzinie 20:45.
