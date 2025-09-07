Turcja- Hiszpania: która z drużyn wygra drugi mecz z rzędu w eliminacjach do mistrzostw świata 2026? Transmisja w TV i stream online.

PressFocus Na zdjęciu: Nico Williams

Turcja – Hiszpania: gdzie oglądać?

Rywalizacja Turcja- Hiszpania to starcie dwóch najmocniejszych reprezentacji w tabeli grupy E eliminacji do mistrzostw świata 2026. Gospodarze na inaugurację ograli Gruzinów. Z kolei przyjezdni nie pozostawili złudzeń Bułgarom. To sprawia, że do drugiej kolejki podejdą z kompletem trzech punktów. Wygrana w tym spotkaniu otworzyłaby mistrzowi Europy drogę do awansu na przyszłoroczny mundial. Z kolei Turcy włączyliby się do walki o bezpośredni awans. Sprawdź gdzie oglądać transmisję z tego meczu.

Turcja – Hiszpania: transmisja w TV

Niedzielne starcie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Turcja – Hiszpania będzie emitowana na kanale Polsat Sport 1. Początek rywalizacji przewidziany jest na godzinę 20:45. Do komentowania spotkania wyznaczeni zostali Sebastian Chabiniak i Marcin Gazda.

Turcja – Hiszpania: transmisja online

To spotkanie będzie można obejrzeć również online. Taką możliwość oferuje serwis streamingowy Polsat Box Go. Transmisja dostępna będzie po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Turcja – Hiszpania: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Turcji

Remis

Wygrana Hiszpanii Wygrana Turcji 14%

Remis 9%

Wygrana Hiszpanii 77% 22+ Votes

Turcja – Hiszpania: kursy bukmacherskie

Turcja nie będzie faworytem niedzielnego meczu w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. Współczynnik na jej zwycięstwo to 5.60. Hiszpania w teorii powinna pewnie sięgnąć po komplet punktów. Na taki scenariusz wskazuje kurs 1.58.

Turcja Hiszpania 6.20 4.50 1.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 września 2025 20:11 .

Gdzie oglądać mecz Turcja – Hiszpania? Transmisja ze spotkania Turcja – Hiszpania będzie dostępna na antenie Polsat Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Kiedy odbędzie się mecz Turcja – Hiszpania? Spotkanie Turcja – Hiszpania odbędzie się w niedzielę (7 września) o godzinie 20:45.

