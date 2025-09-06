Turcja – Hiszpania: typy, kursy, zapowiedź (07.09.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Arda Guler

Turcja – Hiszpania, typy bukmacherskie

W tym tygodniu rozpoczęły się eliminacje do mistrzostw świata 2026 w grupie E. Jej faworytem jest Reprezentacja Hiszpanii, która nie zawiodła w pierwszej kolejce i sprostała roli faworyta. Podobnie uczyniła reprezentacja Turcji. To właśnie ona spróbuje pokrzyżować plany aktualnemu mistrzowi Europy. Czy skutecznie? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Turcja – Hiszpania, ostatnie wyniki

Reprezentacja Turcji od czerwca włącznie rozegrała trzy spotkania. Marcowe potyczki miały charakter towarzyski. Wówczas ich rywalami była kadra Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku. Pierwszy mecz wypadł pomyślnie dla Turków, którzy pokonali Amerykanów 2:1. Gorzej poszło im z reprezentantami Meksyku, którzy okazali się minimalnie lepsi. Z kolei na inaugurację kwalifikacji do przyszłorocznego mundialu Turcy pokonali na wyjeździe Gruzję.

Na towarzyskie granie w czerwcu nie mogła sobie pozwolić reprezentacji Hiszpanii, która brała udział w turnieju finałowym Ligi Narodów. W półfinale La Furia Roja wyeliminowała Francję, pokonując ją 5:4. Wiele emocji było również w finale, gdzie po serii rzutów karnych lepsza okazała się Portugalia i to ona została zwycięzcą Ligi Narodów. Niedawno Hiszpanie pokonali zaś Bułgarię 3:0 w pierwszym meczu kwalifikacji do mistrzostw świata.

Turcja – Hiszpania, historia

Reprezentacje te nie grały ze sobą długo, bo od meczu fazy grupowej Euro 2016 we Francji. Wówczas Hiszpanie okazali się znacznie lepsi od przeciwnika, którego pokonali 3:0. Dubletem popisał się wówczas Alvaro Morata. Turcy na zwycięstwo w tej rywalizacji czekają od kwalifikacji do mundialu w 1954 roku, kiedy to wygrali 1:0.

Turcja – Hiszpania, kursy bukmacherskie

Reprezentacja Turcji stale czyni progres. Bukmacherscy analitycy nie wróżą jednak gospodarzom sukcesu w niedzielnej potyczce. Współczynniki na wygraną tej kadry wahają się między 5.40 a 5.60. Najwyższy kurs na wygraną reprezentacji Hiszpanii to natomiast 1.58. Za typ na remis można zarobić między 4.20 a 4.35 za każdą postawioną złotówkę.

Turcja – Hiszpania, przewidywane składy

Turcja – Hiszpania, typ kibiców

Turcja – Hiszpania, transmisja meczu

Niedzielne starcie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Turcja – Hiszpania będzie emitowana na antenie Polsat Sport 1. Starcie w ramach eliminacji do przyszłorocznego mundialu zacznie się o godzinie 20:45. Ponadto dostęp do potyczki będzie możliwy po wykupieniu subskrypcji w Polsat Box Go.

