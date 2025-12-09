Tottenham Hotspur - Slavia Praga: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (9 grudnia) mecz 6. kolejki Ligi Mistrzów UEFA.

Tottenham – Slavia, gdzie oglądać?

W 6. kolejce Ligi Mistrzów UEFA będziemy świadkami angielsko-czeskiej rywalizacji w postaci meczu Tottenham Hotspur – Slavia Praga. Nikt w Londynie nie wyobraża sobie innego scenariusza, niż trzy punkty zostające na Tottenham Hotspur Stadium. Drużyna przyjezdnych nie wygrała w tej edycji żadnego spotkania. Z kolei gospodarze dokonali tego już dwukrotnie. O tym, który zespół będzie miał lepsze humory po ostatnim gwizdku sędziego przekonasz się oglądając to spotkanie. Sprawdź kto pokaże wtorkowe zmagania w stolicy Anglii.

Zobacz zapowiedź meczu Tottenham – Slavia

Tottenham – Slavia, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – Slavia obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ 360. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Szymon Przedpełski i Maciej Łuczak.

Tottenham – Slavia, transmisja online

Mecz 6. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Tottenhamu Hotspur i Slavii Praga będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Tottenham – Slavia, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Slavii Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Slavii 0 Votes

Tottenham – Slavia, kursy bukmacherskie

Tottenham Slavia Praga 1.47 4.60 6.80 Odds are subject to change. Last updated 9 grudnia 2025 19:31

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie oglądać mecz Tottenham – Slavia? Starcie Tottenham – Slavia będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ 360, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Slavia? Mecz odbędzie się już we wtorek (9 grudnia) o godzinie 21:00.

