Tottenham Hotspur – Slavia Praga: typy, kursy, zapowiedź (09.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Richarlison

Tottenham – Slavia: typy bukmacherskie

W 6. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zmierzą się zespoły, które zdecydowanie mają o co grać we wtorkowym spotkaniu. Wynik tej potyczki może zdefiniować przyszłość Tottenhamu i Slavii w dalszej części tych rozgrywek. Anglicy legitymują się bilansem 2-2-1 i ośmioma zdobytymi punktami. Wygrana może dać londyńczykom tymczasowy awans do najlepszej ósemki, co z kolei oznacza automatyczną grę w 1/8 finału. Do zakończenia zmagań pozostałyby jeszcze dwie kolejki, ale punkty zdobyte we wtorek mogą być niezwykle cenne. Szczególnie dla ekipy z Pragi, która wygrywając w Londynie, podtrzymałaby szansę na kontynuowanie przygody w Lidze Mistrzów na wiosnę. Mój typ: powyżej 2,5 bramki.

Oskar STS 1,77 Powyżej 2‚5 bramki przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Tottenham – Slavia: ostatnie wyniki

Jeszcze niedawno Tottenham musiał zmierzyć się serią trzech porażek z rzędu, co nie powinno się przytrafiać zespołowi o przecież wysokich umiejętnościach. Spurs ulegli nie tylko silniejszym od siebie PSG (3:5) i Arsenalowi (1:4), ale także nie będącemu potęgą Fulham (1:2). Z początkiem grudnia Thomas Frank i spółka wyszli delikatnie na prostą, ponieważ zremisowali 2:2 z Newcastle United. Wyczekiwane zwycięstwo nadeszło w minionej kolejce, kiedy to Tottenham pokonał 2:0 Brentford.

Porażki na krajowym podwórku to coś, co jest obecne drużynie ze stolicy Czech. Slavia ma za sobą już 18 kolejek ligowych, a mimo tego nie przegrała ani jednego meczu. Drużyna z Pragi tylko sześciokrotnie nie potrafiła sięgnąć po pełną pulę punktów. Bilans 12-6-0 oznacza 42 zdobyte oczka, ale tylko pięciopunktową przewagę nad lokalnym przeciwnikiem, Spartą.

Tottenham – Slavia: historia

Kluby te nie grały ze sobą nigdy na poziomie Ligi Mistrzów. Ich dotychczasowe cztery konfrontacje przypadły na rozgrywki europejskie niższego szczebla. Lepsze wspomnienia mają z nich kibice dopingujący Tottenham. Londyńczycy nie doznali bowiem ani jednej porażki z czeskim przeciwnikiem. Slavia maksymalnie była w stanie wywalczyć remis, co udało jej się w ostatnim bezpośrednim pojedynku. Ten przypadł na 21 lutego 2008 roku (1:1).

Tottenham – Slavia: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jasno wskazali na Tottenham jako drużynę przewidywaną do wygrania wtorkowej potyczki. Współczynnik na to zdarzenie wynosi 1.44, przy kursie między 6.60 a 6.90 na zwycięstwo Slavii. Kurs na zdarzenie zakładające remis wynosi zaś około 4.40.

Tottenham – Slavia: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Slavii Wygrana Tottenhamu

Remis

Wygrana Slavii 0 Votes

Tottenham – Slavia: przewidywane składy

Tottenham – Slavia: transmisja meczu

Mecz Tottenham – Slavia odbędzie się we wtorek (9 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ 360. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.