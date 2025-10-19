Tottenham – Aston Villa, gdzie oglądać?
W 8. kolejce rozgrywek Premier League zobaczymy rywalizację z udziałem drużyn, których docelowo należy szukać w górnych rejonach tabeli. Tottenham jest w komfortowej pozycji wyjściowej, ponieważ po siedmiu kolejkach plasuje się na ligowych podium. Nieco dalej znajduje się Aston Villa, które potrzebuje zdobyć jeszcze kilka punktów, aby dołączyć do ligowej czołówki. Gdzie oglądać ten mecz?
Zobacz zapowiedź meczu Tottenham – Aston Villa
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Tottenham – Aston Villa, transmisja w TV
Spotkanie Tottenham – Aston Villa obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.
Tottenham – Aston Villa, transmisja online
Mecz 8. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Tottenham – Aston Villa, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Tottenhamu
- Remis
- Wygrana Aston Vilii
0 Votes
Tottenham – Aston Villa, kursy bukmacherskie
Za faworyta niedzielnej rywalizacji uznawany jest Tottenham, stąd współczynnik na zwycięstwo londyńczyków w wysokości 2.12. Wyżej wyceniono sukces drużyny przyjezdnej. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty może sięgnąć Aston Villa, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.35. Potencjany remis oznacza współczynnik 3.55.
Starcie Tottenham – Aston Villa będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w niedzielę (19 października) o godzinie 15:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.