Tottenham – Aston Villa transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (19 października) mecz 8. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Ollie Watkins

Tottenham – Aston Villa, gdzie oglądać?

W 8. kolejce rozgrywek Premier League zobaczymy rywalizację z udziałem drużyn, których docelowo należy szukać w górnych rejonach tabeli. Tottenham jest w komfortowej pozycji wyjściowej, ponieważ po siedmiu kolejkach plasuje się na ligowych podium. Nieco dalej znajduje się Aston Villa, które potrzebuje zdobyć jeszcze kilka punktów, aby dołączyć do ligowej czołówki. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Tottenham – Aston Villa

Tottenham – Aston Villa, transmisja w TV

Spotkanie Tottenham – Aston Villa obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Przemysław Rudzki.

Tottenham – Aston Villa, transmisja online

Mecz 8. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Tottenham – Aston Villa, kto wygra?

Tottenham – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Za faworyta niedzielnej rywalizacji uznawany jest Tottenham, stąd współczynnik na zwycięstwo londyńczyków w wysokości 2.12. Wyżej wyceniono sukces drużyny przyjezdnej. Jeżeli uważasz, że po trzy punkty może sięgnąć Aston Villa, takie zdarzenie możesz zagrać po kursie 3.35. Potencjany remis oznacza współczynnik 3.55.

Tottenham Aston Villa 2.10 3.55 3.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 16:35 .

Gdzie oglądać mecz Tottenham – Aston Villa? Starcie Tottenham – Aston Villa będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Tottenham – Aston Villa? Mecz odbędzie się już w niedzielę (19 października) o godzinie 15:00.

