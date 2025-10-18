Tottenham Hotspur – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2025)

Tottenham Hotspur - Aston Villa: typy i kursy na jeden z najciekawszych meczów 8. kolejki Premier League. Sprawdź zapowiedź tego spotkania.

Tottenham Hotspur – Aston Villa: typy bukmacherskie

Tottenham i Aston Villa to dwie uznane marki w Anglii, stąd warto zainteresować się ich niedzielnym meczem w 8. kolejce Premier League. Oba zespoły są na fali wznoszącej, mają w kadrach piłkarzy zdolnych do rzeczy wybitnych, a co również istotne, potrzebują ligowych punktów, aby kontynuować wyścig o jak najlepszą lokatę. Tottenham naciska na liderujący Arsenal, a Aston Villa odrabia stratę po rozczarowującym starcie sezonu. Kto przybliży się do realizacji swojego celu? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Tottenham Hotspur – Aston Villa: ostatnie wyniki

Tottenham to zespół, którego pokonanie w tym sezonie nie należy do łatwych zadań. Londyńczycy mają aktualnie okres mniej spektakularnych wyników, ale i tak nie schodzą z boiska pokonani. Rozczarowaniem był z pewnością ledwie remis 2:2 z norweskim Bodo/Glimt w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Niedosyt pozostawił też zakończony remisem 1:1 pojedynek z Wolverhampton w Premier League.

Aston Villa mogła żałować nadejścia październikowej przerwy na mecze reprezentacji narodowych. Przed jej nadejściem Unai Emery i spółka zaliczyli serię czterech zwycięstw z rzędu. Zaliczają się do tego między innymi dwie wygrane w fazie ligowej Ligi Europy (1:0 z Bologną i 2:0 z Feyenoordem).

Tottenham Hotspur – Aston Villa: historia

Tottenham przeżywał trudne piłkarskie chwile w 2025 roku. Na sytuacji tej skorzystała między innymi Aston Villa, która w tym okresie pokonała londyńczyków dwukrotnie. The Villans ograli Spurs nie tylko na poziomie Premier League (2:0). Aston Villa wyrzuciła Tottenham z Pucharu Anglii, pokonując rywala 2:1.

Tottenham Hotspur – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy spodziewają się wyrównanego meczu, w którym możliwy jest każdy scenariusz. Za faworyta uznaje się Tottenham, chociaż kursy między 2.02 a 2.12 sugerują, że londyńczycy będą musieli mocno postarać się o zdobycie trzech punktów. Aston Villa wygrywająca w stolicy Anglii to zdarzenie, które można zagrać po kursie około 3.25. Współczynnik na remis to nawet 3.55.

Tottenham Hotspur – Aston Villa: kto wygra?

Tottenham Hotspur – Aston Villa: przewidywane składy

Tottenham Hotspur – Aston Villa: przewidywane składy

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Ven, Spence; Sarr, Bentancur; Kudus, Bergvall, Simons; Richarlison

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Kamara, Bogarde; McGinn, Rogers, Malen; Watkins

Tottenham Hotspur – Aston Villa: transmisja meczu

Mecz Tottenham Hotspur – Aston Villa odbędzie się w niedzielę (19 października) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

