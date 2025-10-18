Tottenham Hotspur – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2025)

Tottenham Hotspur – Aston Villa: typy bukmacherskie
Tottenham i Aston Villa to dwie uznane marki w Anglii, stąd warto zainteresować się ich niedzielnym meczem w 8. kolejce Premier League. Oba zespoły są na fali wznoszącej, mają w kadrach piłkarzy zdolnych do rzeczy wybitnych, a co również istotne, potrzebują ligowych punktów, aby kontynuować wyścig o jak najlepszą lokatę. Tottenham naciska na liderujący Arsenal, a Aston Villa odrabia stratę po rozczarowującym starcie sezonu. Kto przybliży się do realizacji swojego celu? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.
Tottenham Hotspur – Aston Villa: ostatnie wyniki
Tottenham to zespół, którego pokonanie w tym sezonie nie należy do łatwych zadań. Londyńczycy mają aktualnie okres mniej spektakularnych wyników, ale i tak nie schodzą z boiska pokonani. Rozczarowaniem był z pewnością ledwie remis 2:2 z norweskim Bodo/Glimt w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Niedosyt pozostawił też zakończony remisem 1:1 pojedynek z Wolverhampton w Premier League.
- Sprawdź: tabela Premier League
Aston Villa mogła żałować nadejścia październikowej przerwy na mecze reprezentacji narodowych. Przed jej nadejściem Unai Emery i spółka zaliczyli serię czterech zwycięstw z rzędu. Zaliczają się do tego między innymi dwie wygrane w fazie ligowej Ligi Europy (1:0 z Bologną i 2:0 z Feyenoordem).
Tottenham Hotspur – Aston Villa: historia
Tottenham przeżywał trudne piłkarskie chwile w 2025 roku. Na sytuacji tej skorzystała między innymi Aston Villa, która w tym okresie pokonała londyńczyków dwukrotnie. The Villans ograli Spurs nie tylko na poziomie Premier League (2:0). Aston Villa wyrzuciła Tottenham z Pucharu Anglii, pokonując rywala 2:1.
Tottenham Hotspur – Aston Villa: kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy spodziewają się wyrównanego meczu, w którym możliwy jest każdy scenariusz. Za faworyta uznaje się Tottenham, chociaż kursy między 2.02 a 2.12 sugerują, że londyńczycy będą musieli mocno postarać się o zdobycie trzech punktów. Aston Villa wygrywająca w stolicy Anglii to zdarzenie, które można zagrać po kursie około 3.25. Współczynnik na remis to nawet 3.55.
Tottenham Hotspur – Aston Villa: kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Tottenhamu
- Remis
- Wygrana Aston Vili
0 Votes
Tottenham Hotspur – Aston Villa: przewidywane składy
|4Kevin Danso
|6João Palhinha
|11Mathys Tel
|13Destiny Udogie
|14Archie Gray
|22Brennan Johnson
|28Wilson Odobert
|31Antonin Kinsky
|39Randal Kolo Muani
|3Victor Lindelof
|6Ross Barkley
|9Harvey Elliott
|22Ian Maatsen
|24Amadou Onana
|29Evann Guessand
|40Marco Bizot
Tottenham Hotspur – Aston Villa: transmisja meczu
Mecz Tottenham Hotspur – Aston Villa odbędzie się w niedzielę (19 października) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.