Tottenham Hotspur – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2025)

14:50, 18. października 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Tottenham Hotspur - Aston Villa: typy i kursy na jeden z najciekawszych meczów 8. kolejki Premier League. Sprawdź zapowiedź tego spotkania.

Gugliemo Vicario
PressFocus Na zdjęciu: Gugliemo Vicario

Tottenham Hotspur – Aston Villa: typy bukmacherskie

Tottenham i Aston Villa to dwie uznane marki w Anglii, stąd warto zainteresować się ich niedzielnym meczem w 8. kolejce Premier League. Oba zespoły są na fali wznoszącej, mają w kadrach piłkarzy zdolnych do rzeczy wybitnych, a co również istotne, potrzebują ligowych punktów, aby kontynuować wyścig o jak najlepszą lokatę. Tottenham naciska na liderujący Arsenal, a Aston Villa odrabia stratę po rozczarowującym starcie sezonu. Kto przybliży się do realizacji swojego celu? Mój typ: obie drużyny strzelą – NIE.

STS
2,12
Obie drużyny strzelą – NIE
*Kursy z 16.10.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Tottenham Hotspur – Aston Villa: ostatnie wyniki

Tottenham to zespół, którego pokonanie w tym sezonie nie należy do łatwych zadań. Londyńczycy mają aktualnie okres mniej spektakularnych wyników, ale i tak nie schodzą z boiska pokonani. Rozczarowaniem był z pewnością ledwie remis 2:2 z norweskim Bodo/Glimt w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Niedosyt pozostawił też zakończony remisem 1:1 pojedynek z Wolverhampton w Premier League.

Aston Villa mogła żałować nadejścia październikowej przerwy na mecze reprezentacji narodowych. Przed jej nadejściem Unai Emery i spółka zaliczyli serię czterech zwycięstw z rzędu. Zaliczają się do tego między innymi dwie wygrane w fazie ligowej Ligi Europy (1:0 z Bologną i 2:0 z Feyenoordem).

Tottenham Hotspur – Aston Villa: historia

Tottenham przeżywał trudne piłkarskie chwile w 2025 roku. Na sytuacji tej skorzystała między innymi Aston Villa, która w tym okresie pokonała londyńczyków dwukrotnie. The Villans ograli Spurs nie tylko na poziomie Premier League (2:0). Aston Villa wyrzuciła Tottenham z Pucharu Anglii, pokonując rywala 2:1.

Tottenham Hotspur – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy spodziewają się wyrównanego meczu, w którym możliwy jest każdy scenariusz. Za faworyta uznaje się Tottenham, chociaż kursy między 2.02 a 2.12 sugerują, że londyńczycy będą musieli mocno postarać się o zdobycie trzech punktów. Aston Villa wygrywająca w stolicy Anglii to zdarzenie, które można zagrać po kursie około 3.25. Współczynnik na remis to nawet 3.55.

Tottenham
Remis
Aston Villa
2.05
3.45
3.45
2.10
3.45
3.50
2.04
3.55
3.45
1.97
3.47
3.40
2.10
3.55
3.50
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 16:35.

Tottenham Hotspur – Aston Villa: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Tottenhamu
  • Remis
  • Wygrana Aston Vili
  • Wygrana Tottenhamu
  • Remis
  • Wygrana Aston Vili

0 Votes

Tottenham Hotspur – Aston Villa: przewidywane składy

Tottenham Hotspur – Aston Villa: transmisja meczu

Mecz Tottenham Hotspur – Aston Villa odbędzie się w niedzielę (19 października) o godzinie 15:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

