Termalica Bruk-Bet Nieciecza i Gornik Zabrze zmierzą się ze sobą w poniedziałkowym meczu PKO Ekstraklasy. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w TV, jak i poprzez stream online. Sprawdź, gdzie dokładnie można obejrzeć ten mecz.

PressFocus Na zdjęciu: Kryspin Szcześniak

Termalica – Górnik, gdzie oglądać?

W poniedziałek zakończą się zmagania w ramach 21. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Tego dnia obejrzymy jedno starcie, a w nim Termalica Bruk-Bet Nieciecza zmierzy się przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze. Gospodarze przystąpią do tego meczu po remisie z Pogonią Szczecin (1:1).

Górnik Zabrze natomiast źle wspomina swój ostatni występ. Drużyna prowadzona przez Michala Gasparika musiała bowiem uznać wyższość Lecha Poznań (0:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.

Termalica – Górnik, transmisja w TV

Spotkanie Termalica Bruk-Bet Nieciecza będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5.

Termalica – Górnik, transmisja online

Nadchodzącą rywalizację możesz oglądać również drogą internetową. Spotkanie obejrzysz za pośrednictwem usługi Canal+ Online.

Termalica – Górnik, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, faworytem poniedziałkowej potyczki jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Termaliki Bruk-Bet Nieciecza natomiast sięga nawet 3.30.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza Górnik Zabrze 3.75 3.50 2.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 lutego 2026 18:11

Kiedy odbędzie się mecz Termalica – Górnik? Mecz odbędzie się już w poniedziałek (16 lutego) o godzinie 19:00.

