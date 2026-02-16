Termalica – Górnik, gdzie oglądać?
W poniedziałek zakończą się zmagania w ramach 21. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy. Tego dnia obejrzymy jedno starcie, a w nim Termalica Bruk-Bet Nieciecza zmierzy się przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze. Gospodarze przystąpią do tego meczu po remisie z Pogonią Szczecin (1:1).
Górnik Zabrze natomiast źle wspomina swój ostatni występ. Drużyna prowadzona przez Michala Gasparika musiała bowiem uznać wyższość Lecha Poznań (0:1). Nadchodząca rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco.
Termalica – Górnik, transmisja w TV
Spotkanie Termalica Bruk-Bet Nieciecza będzie transmitowane w telewizji. Mecz obejrzysz na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5.
Termalica – Górnik, transmisja online
Nadchodzącą rywalizację możesz oglądać również drogą internetową. Spotkanie obejrzysz za pośrednictwem usługi Canal+ Online.
Termalica – Górnik, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, faworytem poniedziałkowej potyczki jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na wygraną gości, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 2.12. W przypadku zwycięstwa Termaliki Bruk-Bet Nieciecza natomiast sięga nawet 3.30.
Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Canal+ Sport 3 oraz Canal+ Sport 5. Ponadto rywalizację możesz śledzić w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w poniedziałek (16 lutego) o godzinie 19:00.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.