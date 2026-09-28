Szwecja – Polska: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (28.09.2026)

Reprezentacja Polski stoi przed szansą rewanżu za przegrane baraże o awans na mundial. W poniedziałek, 28 września 2026 roku zmierzą się ze Szwecją w Lidze Narodów. Sprawdź, gdzie oglądać mecz.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Szwecja – Polska: gdzie oglądać?

Reprezentacja Polski po pierwszym meczu Ligi Narodów ma na swoim koncie tylko jeden punkt. Kilka dni temu podopieczni Jana Urbana zremisowali bezbramkowo w starciu z Bośnią i Hercegowiną. O przełamanie niechlubnej passy sześciu meczów z rzędu bez zwycięstwa w Lidze Narodów powalczą ze Szwecją. Jednocześnie będzie to szansa na rewanż za przegrane baraże o awans na mundialu.

Szwecja w porównaniu do Biało-Czerwonych rozpoczęła Ligę Narodów od zwycięstwa. Przed własną publicznością pokonali Rumunię (2:1).

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szwecja – Polska: transmisja TV

Mecz Szwecja – Polska odbędzie się w poniedziałek, 28 września 2026 roku. Pierwszy gwizdek o godzinie 20:45. Transmisja odbędzie się w telewizji na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport. Spotkanie skomentuje duet Jacek Laskowski i Robert Podoliński.

Szwecja – Polska: transmisja online

Spotkanie Szwecja – Polska, podobnie jak pozostałe hity Ligi Narodów, możesz obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOALGO, spełnij warunki promocji, a otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz Szwecja – Polska? Transmisja meczu Szwecja – Polska będzie dostępna w telewizji na kanałach TVP 1 i TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Szwecja – Polska? Mecz Szwecja – Polska zostanie rozegrany w poniedziałek, 28 września 2026 roku o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.