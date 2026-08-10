Chelsea może rozstać się z defensorem. 38-krotny mistrz kraju naciska na transfer

10:29, 10. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Correio da Manha

Chelsea nie ukrywa, że liczy na oferty za Tosina Adarabioyo. Marco Silva próbuje sprowadzić angielskiego obrońcę do Benfiki Lizbona - donosi serwis "Correio da Manha".

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Tosin Adarabioyo w kręgu zainteresowań Benfiki Lizbona

Chelsea sprowadziła Tosina Adarabioyo z Fulham latem 2024 roku. 28-letni środkowy obrońca wcześniej reprezentował barwy Blackburn Rovers oraz West Bromwich Albion, ale swoje piłkarskie umiejętności rozwijał w akademii Manchesteru City. Teraz Anglik może jednak pożegnać się ze Stamford Bridge, a zainteresowanie jego usługami wykazuje Benfica Lizbona.

Jak informuje „Correio da Manha”, portugalski klub rozpoczął poszukiwania zawodnika, który mógłby wzmocnić środek defensywy. Jednym z kandydatów jest Adarabioyo. Za jego transferem mocno opowiada się Marco Silva. Szkoleniowiec doskonale zna 28-latka, ponieważ współpracował z nim w Fulham.

Silva miał okazję dokładnie poznać możliwości angielskiego defensora. Portugalski trener chciałby ponownie pracować z Adarabioyo, tym razem w Lizbonie. Adarabioyo w barwach The Blues nie zawsze mógł liczyć na miejsce w podstawowym składzie. W minionym sezonie wystąpił łącznie w 29 spotkaniach, z czego 17 rozpoczął od pierwszej minuty. Dwukrotnie udało mu się również wpisać na listę strzelców.

Anglik wyróżnia się przede wszystkim bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. Jego wzrost i siła pozwalają skutecznie rywalizować w pojedynkach powietrznych. Dodatkowym atutem jest spokój podczas wyprowadzania piłki. W przypadku Anglika w grę może wchodzić wypożyczenie z opcją wykupu. Takie rozwiązanie pozwoliłoby Benfice najpierw sprawdzić obrońcę w swoich warunkach, a dopiero później podjąć decyzję w sprawie definitywnego transferu.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości