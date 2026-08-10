Chelsea może rozstać się z defensorem. 38-krotny mistrz kraju naciska na transfer

Chelsea nie ukrywa, że liczy na oferty za Tosina Adarabioyo. Marco Silva próbuje sprowadzić angielskiego obrońcę do Benfiki Lizbona - donosi serwis "Correio da Manha".

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Tosin Adarabioyo w kręgu zainteresowań Benfiki Lizbona

Chelsea sprowadziła Tosina Adarabioyo z Fulham latem 2024 roku. 28-letni środkowy obrońca wcześniej reprezentował barwy Blackburn Rovers oraz West Bromwich Albion, ale swoje piłkarskie umiejętności rozwijał w akademii Manchesteru City. Teraz Anglik może jednak pożegnać się ze Stamford Bridge, a zainteresowanie jego usługami wykazuje Benfica Lizbona.

Jak informuje „Correio da Manha”, portugalski klub rozpoczął poszukiwania zawodnika, który mógłby wzmocnić środek defensywy. Jednym z kandydatów jest Adarabioyo. Za jego transferem mocno opowiada się Marco Silva. Szkoleniowiec doskonale zna 28-latka, ponieważ współpracował z nim w Fulham.

Silva miał okazję dokładnie poznać możliwości angielskiego defensora. Portugalski trener chciałby ponownie pracować z Adarabioyo, tym razem w Lizbonie. Adarabioyo w barwach The Blues nie zawsze mógł liczyć na miejsce w podstawowym składzie. W minionym sezonie wystąpił łącznie w 29 spotkaniach, z czego 17 rozpoczął od pierwszej minuty. Dwukrotnie udało mu się również wpisać na listę strzelców.

Anglik wyróżnia się przede wszystkim bardzo dobrymi warunkami fizycznymi. Jego wzrost i siła pozwalają skutecznie rywalizować w pojedynkach powietrznych. Dodatkowym atutem jest spokój podczas wyprowadzania piłki. W przypadku Anglika w grę może wchodzić wypożyczenie z opcją wykupu. Takie rozwiązanie pozwoliłoby Benfice najpierw sprawdzić obrońcę w swoich warunkach, a dopiero później podjąć decyzję w sprawie definitywnego transferu.