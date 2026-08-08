Kostjuk – Świątek: gdzie oglądać? Mecz Świątek dzisiaj transmisja na żywo (08.08.2026)

Iga Świątek zagra z Martą Kostjuk w 1/8 finału WTA Toronto. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 6 sierpnia 2026 roku o godzinie 16:00. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek na żywo.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Marta Kostjuk – Iga Świątek: gdzie oglądać na żywo?

Iga Świątek zameldowała się w kolejnej fazie turnieju WTA Toronto i przed nią następne wymagające wyzwanie. Polka po udanym początku rywalizacji zmierzy się z Martą Kostjuk. Ukrainka zajmuje obecnie 11. miejsce w światowym rankingu WTA, natomiast Świątek jest sklasyfikowana na ósmej pozycji.

Świątek po powrocie do rywalizacji po Wimbledonie prezentuje się bardzo solidnie. Polka rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Sarą Bejlek (6:0, 6:3), a następnie poradziła sobie z Viktoriją Golubić. Teraz czeka ją znacznie trudniejsze zadanie, ponieważ po drugiej stronie kortu stanie zawodniczka ze ścisłej czołówki.

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Kostjuk również ma za sobą udany występ w Toronto. Ukrainka potwierdziła wysoką formę i awansowała do kolejnej rundy, gdzie czeka ją starcie z jedną z najlepszych tenisistek ostatnich lat. Będzie to kolejna okazja dla Świątek, aby poprawić bilans bezpośrednich spotkań z rywalką.

Dotychczas obie zawodniczki mierzyły się ze sobą kilka razy, a mecze z udziałem Kostjuk zawsze należały do wymagających. Ukrainka słynie z agresywnego stylu gry i dużej intensywności. W związku z tym Polka będzie musiała zachować pełną koncentrację od pierwszej piłki.

Marta Kostjuk – Iga Świątek: transmisja za darmo

Mecz Marta Kostjuk – Iga Świątek odbędzie się w niedzielę, 8 sierpnia 2026 roku. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:40. Darmowa transmisja online będzie dostępna w usłudze STS TV. Aby skorzystać z dostępu, należy założyć konto z kodem GOALPROMO oraz postawić dowolny zakład za minimum 2 zł.

Marta Kostjuk – Iga Świątek: transmisja w TV

Prawa do pokazywania turnieju WTA Toronto posiada stacja CANAL+. Spotkanie Igi Świątek z Martą Kostjuk będzie można obejrzeć w telewizji na antenie Canal+ Sport. Początek transmisji zaplanowano na godzinę 18:40.

Gdzie oglądać mecz Marta Kostjuk – Iga Świątek? Mecz Kostjuk – Świątek można oglądać za darmo w STS TV. Transmisja w telewizji będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport. Kiedy odbędzie się mecz Marta Kostjuk – Iga Świątek? Mecz Kostjuk ze Świątek rozpocznie się w sobotę, 8 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:40.

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