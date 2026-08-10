Wisła Kraków ma nietypowy problem. Kibice utrudniają pracę Jopowi

09:48, 10. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Radio Kraków

Wisła Kraków może liczyć na ogłuszający doping swoich kibiców. Mariusz Jop przyznał w rozmowie z "Radio Kraków", że atmosfera przy Reymonta ma też zabawny skutek i utrudnia pracę jego sztabowi.

Mariusz Jop
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SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Jop mówi o słodkim problemie

Wisła Kraków po powrocie do Ekstraklasy przyciąga na trybuny komplet publiczności. Głośny doping pomaga piłkarzom szczególnie w trudniejszych fragmentach spotkań. Dla sztabu szkoleniowego oznacza jednak spore problemy z komunikacją i przekazywaniem zawodnikom instrukcji.

– Komunikacja jest potwornie trudna (śmiech). Przekazywanie informacji z ławki graniczy z cudem, więc często posiłkujemy się wskazówkami podawanymi przez najbliższego zawodnika, który przekazuje je dalej. Ale żeby była jasność, to słodki problem – powiedział Mariusz Jop w rozmowie z Radio Kraków.

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Szkoleniowiec zdecydowanie nie narzeka na zachowanie trybun. Docenia wsparcie otrzymywane przez jego drużynę i podkreśla znaczenie energii płynącej z trybun. – Słowa uznania dla naszych kibiców. W meczu z Wisłą Płock znów dali nam mnóstwo energii, mocno nas wspierali, zwłaszcza w trudnych momentach w defensywie. Mamy ogromne szczęście, że możemy grać w takiej atmosferze, doceniamy to i dajemy z siebie wszystko, żeby się odwdzięczyć – dodał trener.

Zainteresowanie meczami Białej Gwiazdy najlepiej pokazuje sprzedaż wejściówek. Bilety na pierwsze domowe spotkanie z GKS-em Katowice znikały jeszcze przed oficjalnym podaniem terminu meczu. Przy okazji starcia z Wisłą Płock na stadionie zabrakło kibiców gości, ale sympatycy gospodarzy ponownie zapełnili obiekt.

Kolejna okazja do stworzenia takiej atmosfery nadejdzie 29 sierpnia. Wisłę czekają wtedy derby z Wieczystą Kraków, a wszystkie bilety zostały już sprzedane. Oznacza to trzeci komplet publiczności przy Reymonta w trzech domowych spotkaniach.