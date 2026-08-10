Liverpool chce gwiazdę PSG. Gigant prowadzi w wyścigu

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Ibrahim Mbaye może zamienić PSG na Liverpool

Liverpool może wykonać kolejny głośny ruch na rynku transferowym. The Reds są zainteresowani Ibrahimem Mbaye z Paris Saint-Germain, a według najnowszych informacji prowadzą obecnie w wyścigu o 18-letniego skrzydłowego. Senegalczyk wzbudza ogromne zainteresowanie kilku klubów, ale przedstawiciel Premier League ma mieć przewagę nad konkurencją.

W podcaście „Transfer Insider” na temat sytuacji Senegalczyka wypowiedział się dziennikarz Pete O’Rourke. Jego zdaniem Liverpool stara się znaleźć w możliwie najlepszej pozycji przed rozpoczęciem konkretnych rozmów z PSG i chce wykorzystać fakt, że już wcześniej wyraził zainteresowanie utalentowanym skrzydłowym.

Francuski klub nie zamierza łatwo rozstawać się z jednym ze swoich najbardziej obiecujących młodych zawodników. W minionym sezonie Mbaye wystąpił w 24 spotkaniach na poziomie Ligue 1, zdobył trzy bramki oraz zanotował dwie asysty. W Lidze Mistrzów natomiast rozegrał cztery mecze.

Mbaye najczęściej występuje na prawym skrzydle, choć może również zostać wykorzystany po drugiej stronie boiska. Umowa skrzydłowego na Parc des Princes obowiązuje obecnie do lata 2028 roku. Warto wspomnieć, że reprezentant Senegalu znajduje się również na liście życzeń Manchesteru City, który przechodzi sporą rewolucję po odejściu Pepa Guardioli.