Szachtar Donieck – Legia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (23.10.2025)

15:00, 23. października 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Szachtar Donieck – Legia Warszawa: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy będąca w kryzysie ekipa Wojskowych zaskoczy drużynę Górników? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już o godzinie 18:45.

Piłkarze Legii Warszawa
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa
Oglądaj Ligę Konferencji i Ligę Europy ZA DARMO przez 3 miesiące! Odbierz voucher na pakiet Premium Sport w Polsacie od Superbet!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szachtar Donieck – Legia Warszawa: gdzie oglądać?

W drugiej kolejce Ligi Konferencji dojdzie do ciekawego meczu – Szachtar Donieck zmierzy się z Legią Warszawa. W pierwszej serii gier lepiej spisali się Ukraińcy, którzy pokonali Aberdeen FC 3:2. Natomiast Polacy przegrali 0:1 z Samsunsporem, a ponadto w klubie z Łazienkowskiej trwa zamieszanie wokół przyszłości trenera Edwarda Iordanescu. Spotkanie odbędzie się już dzisiaj o godzinie 18:45 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Szachtar Donieck – Legia Warszawa.

Szachtar Donieck – Legia Warszawa: transmisja w TV

Pojedynek w ramach 2. kolejki Ligi Konferencji możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Dzisiejsze starcie znajdziesz na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Szachtar Donieck – Legia Warszawa: stream online

Mecz między Szachtarem Donieck a Legią Warszawa będzie dostępny także w internecie. Czwartkowe starcie zostanie wyemitowane na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Kto wygra?

  • Szachtar
  • Padnie remis
  • Legia
  • Szachtar 50%
  • Padnie remis 0%
  • Legia 50%

2+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Szachtar Donieck – Legia Warszawa?

Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1.

Kiedy odbędzie się mecz Szachtar Donieck – Legia Warszawa?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (23 października) o godzinie 18:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.