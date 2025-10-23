REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Szachtar Donieck – Legia Warszawa: gdzie oglądać?
W drugiej kolejce Ligi Konferencji dojdzie do ciekawego meczu – Szachtar Donieck zmierzy się z Legią Warszawa. W pierwszej serii gier lepiej spisali się Ukraińcy, którzy pokonali Aberdeen FC 3:2. Natomiast Polacy przegrali 0:1 z Samsunsporem, a ponadto w klubie z Łazienkowskiej trwa zamieszanie wokół przyszłości trenera Edwarda Iordanescu. Spotkanie odbędzie się już dzisiaj o godzinie 18:45 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Szachtar Donieck – Legia Warszawa.
Szachtar Donieck – Legia Warszawa: transmisja w TV
Pojedynek w ramach 2. kolejki Ligi Konferencji możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Dzisiejsze starcie znajdziesz na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.
Szachtar Donieck – Legia Warszawa: stream online
Mecz między Szachtarem Donieck a Legią Warszawa będzie dostępny także w internecie. Czwartkowe starcie zostanie wyemitowane na platformie streamingowej Polsat Box Go.
Kto wygra?
- Szachtar 50%
- Padnie remis 0%
- Legia 50%
2+ Votes
Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1.
Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (23 października) o godzinie 18:45.
