Szachtar Donieck – Legia Warszawa: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Czy będąca w kryzysie ekipa Wojskowych zaskoczy drużynę Górników? Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już o godzinie 18:45.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Szachtar Donieck – Legia Warszawa: gdzie oglądać?

W drugiej kolejce Ligi Konferencji dojdzie do ciekawego meczu – Szachtar Donieck zmierzy się z Legią Warszawa. W pierwszej serii gier lepiej spisali się Ukraińcy, którzy pokonali Aberdeen FC 3:2. Natomiast Polacy przegrali 0:1 z Samsunsporem, a ponadto w klubie z Łazienkowskiej trwa zamieszanie wokół przyszłości trenera Edwarda Iordanescu. Spotkanie odbędzie się już dzisiaj o godzinie 18:45 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Szachtar Donieck – Legia Warszawa.

Szachtar Donieck – Legia Warszawa: transmisja w TV

Pojedynek w ramach 2. kolejki Ligi Konferencji możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Dzisiejsze starcie znajdziesz na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Szachtar Donieck – Legia Warszawa: stream online

Mecz między Szachtarem Donieck a Legią Warszawa będzie dostępny także w internecie. Czwartkowe starcie zostanie wyemitowane na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Kto wygra? Szachtar

Padnie remis

Legia Szachtar 50%

Padnie remis 0%

Legia 50% 2+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Szachtar Donieck – Legia Warszawa? Pojedynek będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Polsat Sport 1. Kiedy odbędzie się mecz Szachtar Donieck – Legia Warszawa? Pierwszy gwizdek wybrzmi w czwartek (23 października) o godzinie 18:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.