Szachtar Donieck – Legia Warszawa, typy i przewidywania
Przed nami ciekawie zapowiadające się spotkanie 2. kolejki Ligi Konferencji, w którym Szachtar Donieck zmierzy się z Legią Warszawa. W pierwszej serii gier lepiej zaprezentował się zespół z Ukrainy, który po emocjonującym meczu pokonał szkockie Aberdeen FC 3:2. Natomiast polska ekipa rozpoczęła rozgrywki od porażki 0:1 z tureckim Samsunsporem.
Ponadto w klubie z Łazienkowskiej panuje niepewność związana z przyszłością trenera Edwarda Iordanescu. Co ciekawe, czwartkowe starcie odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, który pełni rolę tymczasowego domu Szachtara w europejskich rozgrywkach. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już jutro o godzinie 18:45.
Szachtar Donieck jest faworytem tego spotkania, zwłaszcza wobec chaosu organizacyjnego panującego w Legii Warszawa i niepewnego losu trenera Edwarda Iordanescu. Ukraiński klub ma też znacznie większe doświadczenie w europejskich pucharach, co może okazać się kluczowe w walce o zwycięstwo w czwartkowej potyczce. Mój typ: wygrana Szachtara.
Szachtar Donieck – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa
Przed zbliżającym się meczem Szachtara Donieck z Legią Warszawa oba kluby borykają się z problemami kadrowymi. W drużynie Górników zabraknie trzech kontuzjowanych piłkarzy – Alissona, Lassiny Traore oraz Danylo Udoda – co z pewnością ograniczy możliwości rotacyjne ukraińskiej ekipy. Z kolei w składzie zespołu Wojskowych nie zobaczymy Jeana-Pierre’a Nsame’a i Henrique’a Arreiola, którzy również zmagają się z urazami. Braki w obu drużynach bez wątpienia mogą mieć duży wpływ na przebieg jutrzejszego spotkania.
Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.
Jean Pierre Nsame
Uraz ścięgna Achillesa
Koniec listopada 2025
Henrique Arreiol
Uraz ścięgna udowego
Początek listopada 2025
Szachtar Donieck – Legia Warszawa, ostatnie wyniki
Zarówno Szachtar Donieck, jak i Legia Warszawa znajdują się obecnie w trudnym momencie sezonu. Ukraiński zespół notuje rozczarowujące wyniki w lidze – uległ ŁNZ-owi Czerkasy aż 1:4 i zaledwie zremisował 0:0 z Polissią Żytomierz. Podobnie sytuacja wygląda w ekipie Wojskowych – stołeczny klub dwukrotnie musiał uznać wyższość rywali, przegrywając 1:3 z Górnikiem Zabrze oraz 1:3 z Zagłębiem Lubin. Zatem obie drużyny szukają sposobu na przełamanie kryzysu i pragną wrócić na zwycięską ścieżkę.
Szachtar Donieck – Legia Warszawa, historia
Bezpośrednia rywalizacja pomiędzy Szachtarem Donieck a Legią Warszawa miała miejsce tylko dwa razy w historii – w eliminacjach Ligi Mistrzów w 2006 roku. Było to dwumeczowe starcie, które zakończyło się promocją drużyny z Ukrainy. Szachtar okazał się lepszy w obu spotkaniach – najpierw wygrał 1:0 w Doniecku, a następnie 3:2 w Warszawie. Mimo ambitnej postawy ekipy Wojskowych, to zespół Górników awansował dalej, potwierdzając swoją przewagę oraz dużo większe doświadczenie na arenie międzynarodowej.
Szachtar Donieck – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów faworytem czwartkowego pojedynku jest ukraiński zespół, który ma większe doświadczenie w europejskich pucharach od polskiej drużyny. Kurs na wygraną Szachtara Donieck wynosi około 1.80, typ na zwycięstwo Legii Warszawa to mniej więcej 4.30, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.70. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.
Szachtar Donieck – Legia Warszawa, przewidywane składy
Szachtar: Riznyk – Tobias, Bondar, Matviienko, Henrique – Pedrinho, Nazaryna, Ocheretko – Ferreira, Elias, Newerton
Legia: Tobiasz – Wszołek, Pankov, Kapuadi, Reca – Kapustka, Szymański, Elitim – Weisshaupt, Rajović, Urabański
Szachtar Donieck – Legia Warszawa, kto wygra?
Szachtar Donieck – Legia Warszawa, transmisja meczu
Spotkanie Szachtar Donieck – Legia Warszawa w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1, a także w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana już w czwartek, 23 października o godzinie 18:45.
