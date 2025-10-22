Szachtar Donieck – Legia Warszawa: typy i kursy na mecz Ligi Konferencji. Czy zespół Wojskowych sprawi niespodziankę? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Sprawdź zapowiedź tego spotkania na naszym portalu. Początek starcia na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w ten czwartek, 23 października o godzinie 18:45.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Szachtar Donieck – Legia Warszawa, typy i przewidywania

Przed nami ciekawie zapowiadające się spotkanie 2. kolejki Ligi Konferencji, w którym Szachtar Donieck zmierzy się z Legią Warszawa. W pierwszej serii gier lepiej zaprezentował się zespół z Ukrainy, który po emocjonującym meczu pokonał szkockie Aberdeen FC 3:2. Natomiast polska ekipa rozpoczęła rozgrywki od porażki 0:1 z tureckim Samsunsporem.

Ponadto w klubie z Łazienkowskiej panuje niepewność związana z przyszłością trenera Edwarda Iordanescu. Co ciekawe, czwartkowe starcie odbędzie się na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, który pełni rolę tymczasowego domu Szachtara w europejskich rozgrywkach. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już jutro o godzinie 18:45.

Szachtar Donieck jest faworytem tego spotkania, zwłaszcza wobec chaosu organizacyjnego panującego w Legii Warszawa i niepewnego losu trenera Edwarda Iordanescu. Ukraiński klub ma też znacznie większe doświadczenie w europejskich pucharach, co może okazać się kluczowe w walce o zwycięstwo w czwartkowej potyczce. Mój typ: wygrana Szachtara.

Ernest STS 1.77 Zwycięstwo Szachtara Przejdź do STS

Szachtar Donieck – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

Przed zbliżającym się meczem Szachtara Donieck z Legią Warszawa oba kluby borykają się z problemami kadrowymi. W drużynie Górników zabraknie trzech kontuzjowanych piłkarzy – Alissona, Lassiny Traore oraz Danylo Udoda – co z pewnością ograniczy możliwości rotacyjne ukraińskiej ekipy. Z kolei w składzie zespołu Wojskowych nie zobaczymy Jeana-Pierre’a Nsame’a i Henrique’a Arreiola, którzy również zmagają się z urazami. Braki w obu drużynach bez wątpienia mogą mieć duży wpływ na przebieg jutrzejszego spotkania.

Kontuzje i zawieszenia Szachtar Donieck Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Kontuzje i zawieszenia Legia Warsaw Zawodnik Powrót Jean Pierre Nsame Uraz ścięgna Achillesa Koniec listopada 2025 Henrique Arreiol Uraz ścięgna udowego Początek listopada 2025

Szachtar Donieck – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Zarówno Szachtar Donieck, jak i Legia Warszawa znajdują się obecnie w trudnym momencie sezonu. Ukraiński zespół notuje rozczarowujące wyniki w lidze – uległ ŁNZ-owi Czerkasy aż 1:4 i zaledwie zremisował 0:0 z Polissią Żytomierz. Podobnie sytuacja wygląda w ekipie Wojskowych – stołeczny klub dwukrotnie musiał uznać wyższość rywali, przegrywając 1:3 z Górnikiem Zabrze oraz 1:3 z Zagłębiem Lubin. Zatem obie drużyny szukają sposobu na przełamanie kryzysu i pragną wrócić na zwycięską ścieżkę.

Szachtar Donieck – Legia Warszawa, historia

Bezpośrednia rywalizacja pomiędzy Szachtarem Donieck a Legią Warszawa miała miejsce tylko dwa razy w historii – w eliminacjach Ligi Mistrzów w 2006 roku. Było to dwumeczowe starcie, które zakończyło się promocją drużyny z Ukrainy. Szachtar okazał się lepszy w obu spotkaniach – najpierw wygrał 1:0 w Doniecku, a następnie 3:2 w Warszawie. Mimo ambitnej postawy ekipy Wojskowych, to zespół Górników awansował dalej, potwierdzając swoją przewagę oraz dużo większe doświadczenie na arenie międzynarodowej.

Szachtar Donieck – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem czwartkowego pojedynku jest ukraiński zespół, który ma większe doświadczenie w europejskich pucharach od polskiej drużyny. Kurs na wygraną Szachtara Donieck wynosi około 1.80, typ na zwycięstwo Legii Warszawa to mniej więcej 4.30, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.70. Załóż nowe konto u bukmachera STS i podaj w trakcie rejestracji nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Szachtar Donieck Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2025 18:06 .

Szachtar Donieck – Legia Warszawa, przewidywane składy

Szachtar: Riznyk – Tobias, Bondar, Matviienko, Henrique – Pedrinho, Nazaryna, Ocheretko – Ferreira, Elias, Newerton

Legia: Tobiasz – Wszołek, Pankov, Kapuadi, Reca – Kapustka, Szymański, Elitim – Weisshaupt, Rajović, Urabański

Szachtar Donieck – Legia Warszawa, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Szachtara

remisem

zwycięstwem Legii zwycięstwem Szachtara 100%

remisem 0%

zwycięstwem Legii 0% 1+ Votes

Szachtar Donieck – Legia Warszawa, transmisja meczu

Spotkanie Szachtar Donieck – Legia Warszawa w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Jutrzejszą potyczkę możesz obejrzeć na kanałach telewizyjnych Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1, a także w serwisie streamingowym Polsat Box Go. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana już w czwartek, 23 października o godzinie 18:45.

