Jadon Sancho może zaliczyć bardzo miękkie lądowanie

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Borussia Dortmund ponownie sprowadzi Jadona Sancho?

Jadon Sancho w ostatnich latach grał na zasadzie wypożyczenia w Aston Villi oraz Chelsea. Żaden z tych klubów nie zdecydował się jednak na jego wykup z Manchesteru United, a tego lata wygasł kontrakt 26-letniego skrzydłowego z klubem z Old Trafford. Anglik stał się więc wolnym zawodnikiem i obecnie szuka nowego pracodawcy.

W poprzednich tygodniach Sancho był łączony z Fiorentiną, Besiktasem Stambuł czy Al-Rayyan. 23-krotny reprezentant Anglii może jednak zaliczyć bardzo miękkie lądowanie. Jak podaje stacja radiowa „talkSPORT”, jego ponowne sprowadzenie rozważa bowiem Borussia Dortmund. Atakujący z powodzeniem przywdziewał koszulkę niemieckiej drużyny w latach 2017-2021 oraz w pierwszej połowie 2024 roku.

Sancho rozpoczynał karierę w akademii Watfordu, a następnie szkolił się w Manchesterze City. Największy rozgłos zyskał jednak we wspomnianej wyżej ekipie BVB, gdzie w 158 meczach zdobył 53 bramki oraz zanotował 67 asyst. W 2021 roku Manchester United zapłacił za niego ponad 85 milionów euro, lecz w Premier League nie spełnił oczekiwań. Powrót na Signal Iduna Park mógłby być dla niego szansą na odbudowę formy.