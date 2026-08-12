Jadon Sancho może zaliczyć bardzo miękkie lądowanie

08:51, 12. sierpnia 2026 09:43, 12. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  talkSPORT

Jadon Sancho może wrócić do Borussii Dortmund. Niemiecki klub nie wyklucza ponownego sprowadzenia angielskiego skrzydłowego - donosi stacja radiowa talkSPORT.

Jadon Sancho
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Borussia Dortmund ponownie sprowadzi Jadona Sancho?

Jadon Sancho w ostatnich latach grał na zasadzie wypożyczenia w Aston Villi oraz Chelsea. Żaden z tych klubów nie zdecydował się jednak na jego wykup z Manchesteru United, a tego lata wygasł kontrakt 26-letniego skrzydłowego z klubem z Old Trafford. Anglik stał się więc wolnym zawodnikiem i obecnie szuka nowego pracodawcy.

W poprzednich tygodniach Sancho był łączony z Fiorentiną, Besiktasem Stambuł czy Al-Rayyan. 23-krotny reprezentant Anglii może jednak zaliczyć bardzo miękkie lądowanie. Jak podaje stacja radiowa „talkSPORT”, jego ponowne sprowadzenie rozważa bowiem Borussia Dortmund. Atakujący z powodzeniem przywdziewał koszulkę niemieckiej drużyny w latach 2017-2021 oraz w pierwszej połowie 2024 roku.

Sancho rozpoczynał karierę w akademii Watfordu, a następnie szkolił się w Manchesterze City. Największy rozgłos zyskał jednak we wspomnianej wyżej ekipie BVB, gdzie w 158 meczach zdobył 53 bramki oraz zanotował 67 asyst. W 2021 roku Manchester United zapłacił za niego ponad 85 milionów euro, lecz w Premier League nie spełnił oczekiwań. Powrót na Signal Iduna Park mógłby być dla niego szansą na odbudowę formy.

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