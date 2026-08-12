Juventus dopina transfer obrońcy. Jest porozumienie

08:42, 12. sierpnia 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Juventus jest coraz bliżej sprowadzenia Jhona Lucumiego z Bologny. Według Fabrizio Romano Kolumbijczyk osiągnął już pełne ustne porozumienie z klubem i naciska na transfer do Turynu.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Lucumi czeka na porozumienie klubów

Juventus zrobił ważny krok w kierunku pozyskania środkowego obrońcy. Lucumi po zakończeniu mundialu przeanalizował propozycje i jako swój priorytet wskazał przenosiny do Bianconerich. Zawodnik odrzucił możliwość podjęcia rozmów z zainteresowanymi klubami z Premier League.

Do sfinalizowania operacji potrzebne pozostaje porozumienie Juventusu z Bologną. Rossoblu oczekują za swojego piłkarza 25 milionów euro. Pierwsza oferta klubu z Turynu została odrzucona, ale kolejna propozycja zbliżyła strony do oczekiwanej kwoty. W najbliższych dniach zaplanowano następne kontakty.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Fabrizio Romano przekazał, że Lucumi uzgodnił już z Juventusem warunki potencjalnej współpracy. Kolumbijczyk coraz mocniej naciska na możliwość przeprowadzki do Turynu. Bologna jest gotowa rozważyć jego odejście, jeśli otrzyma satysfakcjonującą ofertę.

Stanowisko klubu przedstawił Claudio Fenucci w rozmowie ze Sky Sport. Dyrektor generalny przyznał, że temat odejścia obrońcy pojawił się już wcześniej. – W zeszłym roku chciał odejść. Uważał, że jego cykl w Bologni dobiegł końca. Poprosiliśmy go, żeby został i tak zrobił. Rozegrał dobry sezon. Jeśli pojawi się odpowiednia oferta, rozważymy ją razem z nim. Tak będzie uczciwie – powiedział Fenucci.