Juventus dopina transfer obrońcy. Jest porozumienie

Juventus jest coraz bliżej sprowadzenia Jhona Lucumiego z Bologny. Według Fabrizio Romano Kolumbijczyk osiągnął już pełne ustne porozumienie z klubem i naciska na transfer do Turynu.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Lucumi czeka na porozumienie klubów

Juventus zrobił ważny krok w kierunku pozyskania środkowego obrońcy. Lucumi po zakończeniu mundialu przeanalizował propozycje i jako swój priorytet wskazał przenosiny do Bianconerich. Zawodnik odrzucił możliwość podjęcia rozmów z zainteresowanymi klubami z Premier League.

Do sfinalizowania operacji potrzebne pozostaje porozumienie Juventusu z Bologną. Rossoblu oczekują za swojego piłkarza 25 milionów euro. Pierwsza oferta klubu z Turynu została odrzucona, ale kolejna propozycja zbliżyła strony do oczekiwanej kwoty. W najbliższych dniach zaplanowano następne kontakty.

Fabrizio Romano przekazał, że Lucumi uzgodnił już z Juventusem warunki potencjalnej współpracy. Kolumbijczyk coraz mocniej naciska na możliwość przeprowadzki do Turynu. Bologna jest gotowa rozważyć jego odejście, jeśli otrzyma satysfakcjonującą ofertę.

Stanowisko klubu przedstawił Claudio Fenucci w rozmowie ze Sky Sport. Dyrektor generalny przyznał, że temat odejścia obrońcy pojawił się już wcześniej. – W zeszłym roku chciał odejść. Uważał, że jego cykl w Bologni dobiegł końca. Poprosiliśmy go, żeby został i tak zrobił. Rozegrał dobry sezon. Jeśli pojawi się odpowiednia oferta, rozważymy ją razem z nim. Tak będzie uczciwie – powiedział Fenucci.