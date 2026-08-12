Kounde na celowniku Arsenalu. Fabrizio Romano wyjaśnia sytuację

Jules Kounde znalazł się w kręgu zainteresowań Arsenalu. Fabrizio Romano przekazał jednak, że Kanonierzy nie wykonali jeszcze konkretnego ruchu w temacie transferu.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jules Kounde

Arsenal obserwuje sytuację Kounde

Jules Kounde dopiero wrócił do treningów po występie na mundialu, a już pojawiły się spekulacje dotyczące jego przyszłości. Arsenal poszukuje wszechstronnego obrońcy. Francuz pasuje do profilu zawodnika oczekiwanego przez Mikela Artetę, ponieważ może występować na środku oraz prawej stronie defensywy.

Fabrizio Romano potwierdził zainteresowanie Kanonierów pozyskaniem nowego środkowego obrońcy. Jednocześnie zaznaczył, że w sprawie Kounde nie doszło dotychczas do zaawansowanych rozmów między Arsenalem i Barceloną. Na ten moment nie ma więc konkretnej operacji dotyczącej transferu Francuza.

Niepewność wokół 27 latka może wynikać również z rosnącej konkurencji w Barcelonie. Kounde pozostaje naturalnym kandydatem do gry na prawej obronie, jednak w poprzednim sezonie brakowało mu regularności. Dodatkowo kataloński klub zbliża się do sprowadzenia Joao Cancelo, który podczas ostatniego pobytu w Barcelonie dobrze prezentował się na lewej stronie defensywy.

Hansi Flick ma także inne rozwiązania na prawej obronie. Podczas przygotowań dobre wrażenie zrobił Xavi Espart, a na tej pozycji może występować również Eric Garcia. Większa konkurencja może sprawić, że Kounde częściej będzie brany pod uwagę do gry w centrum defensywy. Takie rozwiązanie nabiera znaczenia po odejściu Ronalda Araujo. Barcelona potrzebuje dodatkowej opcji na środku obrony, a sam Kounde uważa tę pozycję za swoją podstawową.