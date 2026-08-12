Zalewski łączony z wielkim klubem. Atalanta wyceniła Polaka

Nicola Zalewski znalazł się w kręgu zainteresowań AC Milan. We Włoszech mówi się o odejściu Polaka, co ma być podyktowane zmianą trenera w Atalancie. WP SportoweFakty informują, że La Dea wyceniła piłkarza na 15-20 milionów euro.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Zalewski na wylocie?! Atalanta wyceniła go na 15-20 mln euro

Nicola Zalewski w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy grał w trzech różnych klubach. Zimą tamtego roku zamienił AS Romę na Inter Mediolan, a po zakończeniu sezonu został piłkarzem Atalanty. W Bergamo spędził całą poprzednią kampanię, lecz niewykluczone, że ponownie czeka go zmiana barw klubowych. Choć był podstawowym zawodnikiem La Dei, zmiana trenera spowodowała pewien wstrząs.

Nowym szkoleniowcem Atalanty został Maurizio Sarri, który zastąpił Raffaele Palladino. Włoska prasa donosi, że doświadczony taktyk podobno nie widzi Polaka w składzie. Zalewski miał spaść w hierarchii zawodników, więc w grę wchodzi sprzedaż piłkarza.

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Dziennikarz Marco Ramiccia informował, że Zalewski znalazł się w kręgu zainteresowań AC Milan. Na razie to jedynie plotka, ale okno transferowe jest jeszcze długie, więc wiele może się wydarzyć. Z informacji serwisu WP SportoweFakty wynika jednak, że obecnie nie ma tematu przejścia 24-latka do zespołu Rossonerich. Niemniej jednak Atalanta postanowiła wycenić zawodnika.

Podobno, jeśli miałoby dojść do ewentualnej zmiany barw, La Dea będzie oczekiwała za Polaka kwoty rzędu 15-20 milionów euro. Jest to mniej więcej tyle samo, ile zapłacili za niego rok temu, ściągając go z Interu Mediolan za ok. 17,5 mln euro.

Zalewski podczas pobytu w Bergamo rozegrał 42 mecze, w których strzelił dwie bramki i zaliczył siedem asyst.