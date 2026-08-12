Kyle Walker wróci do Premier League? Jest zainteresowanie

09:16, 12. sierpnia 2026 09:48, 12. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  The Sun

Kyle Walker mimo zaawansowanego wieku wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym. Jak podaje gazeta The Sun, jego pozyskanie sonduje Everton.

Kyle Walker
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PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kyle Walker

Everton ma chrapkę na pozyskanie Kyle’a Walkera

Kyle Walker spadł z Burnley do Championship, ale już niedługo może wrócić do Premier League. 36-letni prawy obrońca, pomimo zaawansowanego wieku, nadal wzbudza bowiem spore zainteresowanie na rynku transferowym. Z najnowszych informacji medialnych wynika, że o niezwykle doświadczonego wahadłowego zabiega klub z angielskiej elity.

Jak podaje brytyjski dziennik „The Sun”, chrapkę na jego sprowadzenie ma bowiem Everton. Trener ekipy The Toffees – David Moyes – liczy na wzmocnienie prawej strony defensywy i dlatego na celownik klubu z Liverpoolu trafił Kyle Walker. Kontrakt angielskiego zawodnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do połowy 2027 roku, więc ewentualny transfer mógłby zostać przeprowadzony za symboliczną opłatę.

Mierzący 183 centymetry piłkarz występuje w barwach drużyny The Clarets od połowy 2025 roku. Wcześniej przywdziewał trykoty między innymi Milanu, Manchesteru City czy Tottenhamu Hotspur. Były reprezentant Anglii największe sukcesy święcił oczywiście z zespołem Obywateli, z którym sięgnął po sześć mistrzostw Premier League oraz triumfował w Lidze Mistrzów.

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